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В Купчино ограничат движение из-за ремонта трамвайных путей, а на Васильевском острове — из-за электрохимзащиты

ГАТИ проинформировала о новых ограничениях движения в Петербурге с 19 ноября

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С 19 по 25 ноября на Васильевском острове в Петербурге в связи с производством работ по прокладке электрохимической защиты будет ограничено движение транспорта по Капитанской улице — от Морской набережной до улицы Кораблестроителей. С 26 ноября по 20 декабря ограничения коснутся самой Морской набережной у улицы Кораблестроителей. Работы там будет выполнять ООО «ПетербургГаз». Об этом 18 ноября сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

Кроме того, на период с 20 ноября по 20 декабря из-за ремонта дорожного покрытия автомобилистам будет сложно проехать по Забалканскому проезду, а начиная с 25 ноября закрывается направление движения от Софийской улицы к границе поселка Шушары.

Ремонт трамвайных путей, в свою очередь, ограничит движение транспорта во Фрунзенском районе с 20 ноября. Вплоть до 1 декабря закроется сквозное движение по Загребскому бульвару в районе его пересечения с улицей Ярослава Гашека. А с 2 по 25 декабря ограничения введут на перекрестке улицы Ярослава Гашека и Будапештской.

Также с 20 до 27 ноября в связи с производством работ по прокладке газопровода в Адмиралтейском районе Петербурга движение будет ограничено по Подольской улице — от Клинского проспекта до Малодетскосельского проспекта.

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