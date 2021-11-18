В Купчино ограничат движение из-за ремонта трамвайных путей, а на Васильевском острове — из-за электрохимзащиты

С 19 по 25 ноября на Васильевском острове в Петербурге в связи с производством работ по прокладке электрохимической защиты будет ограничено движение транспорта по Капитанской улице — от Морской набережной до улицы Кораблестроителей. С 26 ноября по 20 декабря ограничения коснутся самой Морской набережной у улицы Кораблестроителей. Работы там будет выполнять ООО «ПетербургГаз». Об этом 18 ноября сообщает Государственная административно-техническая инспекция.



Кроме того, на период с 20 ноября по 20 декабря из-за ремонта дорожного покрытия автомобилистам будет сложно проехать по Забалканскому проезду, а начиная с 25 ноября закрывается направление движения от Софийской улицы к границе поселка Шушары.

