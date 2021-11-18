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В гофмановское «двоемирье» отправит зрителей Центр Михаила Шемякина

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Шемякинский центр отметит сразу несколько юбилеев: Эрнста Теодора Амадея Гофмана, первого издания «Щелкунчика» и балета Михаила Шемякина, поставленного в Мариинским театре.

На выставке «Щелкунчик» Михаила Шемякина. Театр художника» возведут своеобразный «лабиринт», который будет имитировать театральное закулисье. Там гость станет зрителем, будет ходить между складками бархатного занавеса и театральными декорациями, познавая гофмановское «двоемирье».

Фото: facebook.com/chemiakincentre
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Михаил Шемякин работал с текстами Гофмана с юности, ещё в Ленинграде он создал иллюстрации к «Житейским воззрениям кота Мурра», и некоторые из ранних вещей будут на выставке. Целый раздел посвятят балету, декорациями и костюмам, редким фото подготовки постановки. Также на экспозиции будет тиражная графика, скульптурные изображения героев спектакля, а весь Центр Шемякина оформят в тематике постановки.

Напомним, что премьера «Щелкунчика» в постановке Михаила Шемякина с хореографией Кирилла Симонова состоялась в Мариинским театре в феврале 2001 года. Шемякин ставил целью вернуть сказке юмор Гофмана, гротеск и жутковатость, показать драматизм «двоемирья» - а не «плюшевых мышат».

Выставка «Щелкунчик» Михаила Шемякина. Театр художника» пройдёт в Центре Михаила Шемякина с 19 ноября 2021 по 13 марта 2022. Для посещения необходим QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесённой инфекции.

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Анастасия Семенович

Фото: facebook.com/chemiakincentre

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Комментарии (1)

тов
Хороший балет, видели.

Но куриный код наклейте себе сами.
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