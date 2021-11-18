В гофмановское «двоемирье» отправит зрителей Центр Михаила Шемякина

На выставке «Щелкунчик» Михаила Шемякина. Театр художника» возведут своеобразный «лабиринт», который будет имитировать театральное закулисье. Там гость станет зрителем, будет ходить между складками бархатного занавеса и театральными декорациями, познавая гофмановское «двоемирье».

Шемякинский центр отметит сразу несколько юбилеев: Эрнста Теодора Амадея Гофмана, первого издания «Щелкунчика» и балета Михаила Шемякина, поставленного в Мариинским театре.

Михаил Шемякин работал с текстами Гофмана с юности, ещё в Ленинграде он создал иллюстрации к «Житейским воззрениям кота Мурра», и некоторые из ранних вещей будут на выставке. Целый раздел посвятят балету, декорациями и костюмам, редким фото подготовки постановки. Также на экспозиции будет тиражная графика, скульптурные изображения героев спектакля, а весь Центр Шемякина оформят в тематике постановки.

Напомним, что премьера «Щелкунчика» в постановке Михаила Шемякина с хореографией Кирилла Симонова состоялась в Мариинским театре в феврале 2001 года. Шемякин ставил целью вернуть сказке юмор Гофмана, гротеск и жутковатость, показать драматизм «двоемирья» - а не «плюшевых мышат».



Выставка «Щелкунчик» Михаила Шемякина. Театр художника» пройдёт в Центре Михаила Шемякина с 19 ноября 2021 по 13 марта 2022. Для посещения необходим QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесённой инфекции.



0+



Анастасия Семенович

