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Венедиктов и Кобаладзе расскажут о «Кембриджской пятерке», работавшей на советскую разведку

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Говорят, пятерка британских интеллектуалов, которые по убеждению работали на советскую разведку, дала больше сведений, чем все прочие завербованные агенты. Потрясающей истории посвящены очередные «Дилетантские чтения» в Петербурге 23 ноября. 18+

Фото: facebook.com/diletant.event/
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Как сказал один разведчик, название «пятерка» — условное: вряд ли мы когда-нибудь узнаем, было ли их только пятеро, да и сами они не были каким-то «коллективом». Как говорил самый известный из тех агентов, Ким Филби: «Кембриджской группы не существовало. <…> Мы начали работать по отдельности и действовали по отдельности». Филби работал на высоких постах в службе внешнеполитической разведки Великобритании. Энтони Блант был советником короля Георга VI. Дональд Маклейн, Джон Кернкросс и Гай Берджес были сотрудниками британского МИДа. Интеллектуалы, выпускники Кембриджа, верившие в коммунистическую идею, — сведения, добытые ими, помогли и в работе над атомным проектом, и в подготовке к решающей Курской битве.

Несколько месяцев назад на «Эхе Москвы» сделали передачу о британских агентах, вели ее главред Алексей Венедиктов и генерал-майор Службы внешней разведки Юрий Кобаладзе, который дружил с Кимом Филби, самым известным из «пятерки».

Встречаемся 23 ноября в «Гельвеции», начало в 19:00, подробности на сайте отеля. Как обычно, встреча камерная, так что можно будет и историю послушать, и вопросы задать.

Александра Шеромова

Фото: facebook.com/diletant.event/

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