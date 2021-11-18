Венедиктов и Кобаладзе расскажут о «Кембриджской пятерке», работавшей на советскую разведку

Говорят, пятерка британских интеллектуалов, которые по убеждению работали на советскую разведку, дала больше сведений, чем все прочие завербованные агенты. Потрясающей истории посвящены очередные «Дилетантские чтения» в Петербурге 23 ноября. 18+

Как сказал один разведчик, название «пятерка» — условное: вряд ли мы когда-нибудь узнаем, было ли их только пятеро, да и сами они не были каким-то «коллективом». Как говорил самый известный из тех агентов, Ким Филби: «Кембриджской группы не существовало. <…> Мы начали работать по отдельности и действовали по отдельности». Филби работал на высоких постах в службе внешнеполитической разведки Великобритании. Энтони Блант был советником короля Георга VI. Дональд Маклейн, Джон Кернкросс и Гай Берджес были сотрудниками британского МИДа. Интеллектуалы, выпускники Кембриджа, верившие в коммунистическую идею, — сведения, добытые ими, помогли и в работе над атомным проектом, и в подготовке к решающей Курской битве.

Несколько месяцев назад на «Эхе Москвы» сделали передачу о британских агентах, вели ее главред Алексей Венедиктов и генерал-майор Службы внешней разведки Юрий Кобаладзе, который дружил с Кимом Филби, самым известным из «пятерки».



Встречаемся 23 ноября в «Гельвеции», начало в 19:00, подробности на сайте отеля. Как обычно, встреча камерная, так что можно будет и историю послушать, и вопросы задать.



Александра Шеромова

