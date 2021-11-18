Банк «Санкт-Петербург» за три квартала 2021 года увеличил чистую прибыль на 80%, до 11,4 млрд рублей

Чистый комиссионный доход банка за период составил 6,4 млрд рублей, что выше результата того же периода 2020 года на 20,6%. При этом доходы от расчетно-кассового обслуживания выросли на 24%, а от расчетов с пластиковыми картами — на 8,7%.

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 9 месяцев 2021 года выросла на 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 11,4 млрд рублей. Рентабельность банковского капитала составила 16,3%, увеличившись на 10,2%. Выручка банка увеличилась почти на 20% — до 30,9 млрд рублей.

Кредитный портфель за три квартала вырос на 12,2%, включая прирост в 14,2% в розничном портфеле и 12% в корпоративном.



Чистый процентный доход банка составил 20,2 млрд рублей, основная их часть приходится на процентные доходы от выданных кредитов — 83,9%. А процентные расходы по срочным депозитам частных и корпоративных клиентов снизились на 20,1%.



Средства клиентов, по данным на 1 октября, составили 492,5 млрд рублей, из этой суммы 57,5% приходится на средства физических лиц, 42,5% — на средства корпоративных клиентов.



— Прибыль по итогам 9 месяцев уже превысила аналогичный показатель рекордного 2020 года, — заявил Павел Филимоненко, первый заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург» — главный исполнительный директор. — На фоне таких результатов мы актуализировали нашу стратегию и поставили себе более амбициозные цели по прибыли и рентабельности капитала на горизонте до 2023 года.

