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Умер актёр из «Ночного дозора», «Адмирала», «Левиафана» и «Эпидемии»

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Российский актёр Игорь Савочкин, прославившийся характерными эпизодическими ролями во многих популярных отечественных фильмах и сериалах, скончался в возрасте 58 лет. Об этом в Facebook 18 ноября сообщила знакомая артиста — блогер Алеся Казанцева.

«Сейчас я узнала, что вчера ушёл Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в «Базелевсе», занимался постпродакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актёра», — написала Казанцева.

Причина смерти Савочкина не уточняется. Ранее в СМИ появилась информация, что он был госпитализирован с болями в спине. Однако позднее сообщалось, что актёр уже чувствует себя хорошо и в ближайшее время планирует выписаться.

Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области. Работал в московском Театре на Покровке, а также в компании Тимура Бекмамбетова «Базелевс». Среди наиболее известных фильмов с участием актёра — «Ночной дозор», «Кука», «Любовь под прикрытием» и «Левиафан». Также он снимался в сериалах «Эпидемия», «Домашний арест» и «Метод».

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Комментарии (5)

СниФФ
У него онкология была
Local
R.I.P.
covid19
продолжительность жизнь всё растет и растёт, пора повышать пенсионный возраст до 70 лет.
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