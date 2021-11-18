Умер актёр из «Ночного дозора», «Адмирала», «Левиафана» и «Эпидемии»

Российский актёр Игорь Савочкин, прославившийся характерными эпизодическими ролями во многих популярных отечественных фильмах и сериалах, скончался в возрасте 58 лет. Об этом в Facebook 18 ноября сообщила знакомая артиста — блогер Алеся Казанцева.

«Сейчас я узнала, что вчера ушёл Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в «Базелевсе», занимался постпродакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актёра», — написала Казанцева.



Причина смерти Савочкина не уточняется. Ранее в СМИ появилась информация, что он был госпитализирован с болями в спине. Однако позднее сообщалось, что актёр уже чувствует себя хорошо и в ближайшее время планирует выписаться.

