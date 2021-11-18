Полицейские задержали двух итальянских режиссеров на Манежной площади в Москве. Мужчин обвиняют в проведении одиночных пикетов.
С правоохранителями, как пишет 18 ноября Telegram-канал Baza, общались Маурицио Паганелли и Андреа Ричепути. Оба — режиссеры и журналисты. В России они оказались, представляя фильм «Эст диктатура в последнюю минуту», повествующий о диктатуре в странах советского блока во время холодной войны.
Иностранцев забрали в отдел «Китай-Город» после того, как оба развернули небольшие плакаты с информацией о картине.
Полиция задержала двух пикетчиков из Италии, которые развернули плакаты о фильме про диктатуру на Манежной площади
Два итальянских режиссера задержаны за пикет в центре Москвы
Полицейские задержали двух итальянских режиссеров на Манежной площади в Москве. Мужчин обвиняют в проведении одиночных пикетов.