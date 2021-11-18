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Полиция задержала двух пикетчиков из Италии, которые развернули плакаты о фильме про диктатуру на Манежной площади

Два итальянских режиссера задержаны за пикет в центре Москвы

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Полицейские задержали двух итальянских режиссеров на Манежной площади в Москве. Мужчин обвиняют в проведении одиночных пикетов.

С правоохранителями, как пишет 18 ноября Telegram-канал Baza, общались Маурицио Паганелли и Андреа Ричепути. Оба — режиссеры и журналисты. В России они оказались, представляя фильм «Эст диктатура в последнюю минуту», повествующий о диктатуре в странах советского блока во время холодной войны.

Иностранцев забрали в отдел «Китай-Город» после того, как оба развернули небольшие плакаты с информацией о картине.

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Комментарии (6)

ldsDenis
Надеюсь иностранные гости доведут до ЕСПЧ данный правовой беспредел властей и получат компенсацию. Плохо, что компенсация будет выплачена из бюджета, а не личных карманов задерживающих и оформляющих.
Карабас Барабас
Я так понял, они просто не тот фильм рекламировали. Надо было крымский "мост" продвигать, менты бы их на руках качали.
ProstoZloy
Теперь итальянцам будет предоставлена возможность сравнить диктатуру ту и эту.
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