Тепловоз сбил мужчину, который решил пролезть под вагоном у станции Автово

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО 18 ноября, тепловоз встал на пути пешехода накануне неподалёку от железнодорожной станции Автово. Потоптавшись перед составом, мужчина решил не ждать и не обходить, а пополз под составом. В этот момент поезд поехал.



«Несмотря на маневренные работы поезда с подающими звуковыми сигналами, потерпевший принял решение пролезть под подвижным составом. В результате чего мужчина не смог «опередить» локомотив. Гражданин доставлен в больницу в тяжелом состоянии», — уточнили в ведомстве.

