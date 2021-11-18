FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +3
72.82р82.36р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Наука молодаяОбразованиеПромышленный Петербург

Тепловоз сбил мужчину, который решил пролезть под вагоном у станции Автово

Уроженец Ярославля госпитализирован после встречи с поездом в Кировском районе Петербурга. Мужчина устал ждать, пока освободятся пути, и ринулся напрямик.

4
Печать

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО 18 ноября, тепловоз встал на пути пешехода накануне неподалёку от железнодорожной станции Автово. Потоптавшись перед составом, мужчина решил не ждать и не обходить, а пополз под составом. В этот момент поезд поехал.

«Несмотря на маневренные работы поезда с подающими звуковыми сигналами, потерпевший принял решение пролезть под подвижным составом. В результате чего мужчина не смог «опередить» локомотив. Гражданин доставлен в больницу в тяжелом состоянии», — уточнили в ведомстве.

Личность пострадавшего установлена. Это 40-летний уроженец Ярославля.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

RemyMartin
Где вопли про беспредельщика-машиниста? Истерички, выходи строиться!
Athair
Он что, объехать не мог? Это же пешеход!
Куда гонят там, где люди могут ходить!
266203200
Теперь дольше ждать придётся.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний