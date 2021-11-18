Премьера в Театре Поколений: TopGirls по пьесе Кэрил Черчилль о роли женщин в современном обществе

20 и 21 ноября на сцене Театра Поколений режиссер Маруся Черкашина выпускает TopGirls — постановку по пьесе британского драматурга Кэрил Черчилль, написанной в 1982 году. Черчилль выводит на первый план вопросы, касающиеся нарождавшейся в начале 1980-х новой — феминистской — этики. Спустя четыре десятилетия ее посыл не только не растерял актуальность, а стал лишь острее и глубже.
Главная героиня Марлин — исполнительный директор кадрового агентства и внешне чрезвычайно успешная женщина. Но за продвижение по карьерной лестнице ей пришлось заплатить высокую цену. Отмечать повышение Марлин собираются сильные женщины всех времён и народов, среди которых, например, папесса Иоанна. Художник-постановщик Андрей Энгельфельд придумал сцену, выполненную в виде подиума, по которому словно модели, будут перемещаться героини, чья яркая внешность и костюмы вступают в конфронтацию с практически пустым пространством, акцентируя важность каждой личности вне зависимости от контекста, в котором они появляются. За два с половиной часа сценического времени актрисы не раз изменят способ игры — от гипертрофированного и игрового до доверительно-документального.
«В процессе репетиций мы исследовали, как далеко может завести человека нелюбовь и откуда берется страх, заставляющий людей между семьей и социальными установками выбирать второе», — поясняет режиссер.
Роли исполняют актрисы труппы Театра Поколений и приглашённые артистки: Анна Гарагуля, Маруся Черкашина, Любовь Левицкая, Мария Марковских, Анна Петросян, Наталья Пономарева, Анастасия Миловидова, Женя Кузнецова, Кристина Комкина, Екатерина Зацепина и Анна Добранская.
Начало в 19:00.
18+
Наталия Эфендиева