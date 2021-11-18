В Петербурге покажут «смешной и страшный» спектакль Театра Романа Виктюка по текстам обэриутов

19 ноября на сцене ДК «Выборгский» покажут спектакль Театра Романа Виктюка «Пир». Это первый спектакль, поставленный в театре после ухода его создателя — режиссера Романа Виктюка. И первая работа режиссера Дениса Азарова в новом качестве — художественного руководителя этого театра. Текст «Пира» собран из произведений обэриутов — Даниила Хармса, Александра Введенского, Николая Олейникова, Якова Друскина, Леонида Липавского и Николая Заболоцкого.



Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







Сначала действие будет разыгрываться в цирковом пространстве (художник-постановщик Алексей Трегубов), где одновременно существуют фокусник-неудачник, укротитель-распорядитель-конферансье, «выпадающие» отовсюду старушки, крошечная собачка и, конечно, запинающиеся друг о друга Пушкин с Гоголем. А затем все окажутся в лесу, где усядутся за роскошно сервированный стол, что не помешает продолжить вести себя так, как и полагается персонажам обэриутовских сочинений. В числе героев «Пира» окажутся и необычные: Вместо Хармса (Дмитрий Бозин), Вместо Друскина (Владимир Белостоцкий), Вместо Введенского (Иван Степанов), Вместо Заболоцкого (Прохор Третьяков) и другие.



«Помимо философской, творческой составляющей спектакля, меня волнует тема эпохи, в которую жил и творил Хармс, эпохи, которая погубила почти всех обэриутов. Только постигая эпоху, мы можем понять, почему именно в такое время появлялась именно такая литература. «Другая литература», как я ее называю. Меня, вообще, интересует «другое искусство», стоящее особняком, непохожее на все привычное. Спектакль одновременно смешной и страшный, потому что именно и в творчестве, и в самой жизни обэриутов смешное, страшное, божественное и низменное переплелись, пожалуй, наиболее ярко» — так рассказывает о новой постановке Денис Азаров.

Начало в 19:00

16+

Наталия Эфендиева

