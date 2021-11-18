Петербуржцам покажут Парголово, Шувалово и другой железнодорожный модерн

Романтический вокзал Левашово, не менее романтический «финский» Парголово, мрачный готический вокзал Шувалово — 20 ноября посмотрим на них «глазами инженера» в новой автобусной экскурсии «Железнодорожный модерн. Вокзалы архитектора Гранхольма от Левашово до Ланской». 12+
Во второй половине XIX века в России начался железнодорожный бум. Ж/д строили повсеместно — разумеется, не обошло явление и одну из самых независимых областей страны, Великое княжество Финляндское. Появление Финляндской железной дороги, соединявшей Петербург и Хельсинки, стало одним из важнейших событий в жизни петербуржцев того времени. Тогда и возник феномен дачной жизни горожан, активно начали обживать пригородные территории, а вдоль железнодорожных путей стали появляться новые вокзалы.
Вот и изучим те, что вдоль Финляндской железной дороги — созданные финским архитектором Бруно Гранхольмом. На вокзале Парголово сохранились изразцовые печи начала XX века, вокзал станции Ланской считался самым новаторским и смелым. Попутно узнаем, с чего началась русская железная дорога, какими были типовые проекты вокзалов, чем были похожи и чем отличались модерн, северный модерн и финский национальный романтизм.
Начало в 12:00 20 ноября, подробности на сайте «Петербург глазами инженера».
Александра Шеромова