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В Москве арестовали блогера, который ради пранка прогулялся по машине ГИБДД с полицейским в салоне и надымил цветной шашкой

В Москве арестовали молодого человека, который прошелся по полицейскому автомобилю

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Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток блогера, который вместе с приятелем зажег цветные дымовые шашки у стен Кремля, а позже прошелся по крыше припаркованной машины ГИБДД. Об этом 18 ноября сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

«18 ноября Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о признании виновным Дмитрия Разбакова в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, и назначено ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — процитировало издание представителя суда.

Ранее в сети появилась видеозапись, по сюжету которой двое молодых людей приближаются к полицейской машине с сотрудником в салоне, запрыгивают на нее, проходят по капоту и крыше, а затем убегают. В руках они держат зажженные дымовые шашки, которые погружают действующих лиц в розово-фиолетовое облако.

Дорожный инспектор. / vk.com

Правоохранители установили личности парней, их задержали и доставили в территориальный отдел внутренних дел для разбирательства. В отношении любителей эффектных роликов составили протоколы об административных правонарушениях по статье о мелком хулиганстве. Наказание предусматривает административный штраф в размере от 500 до тысячи рублей и арест длительностью до 15 суток.

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Комментарии (9)

VKuser122709305
Вернуть телесные наказания. Казаки писирайтиц нагайками отхлестали и больше о них ни слова, ни выходок.
Boris_93*1
Ехх , какая молодёжь растёт ... креативная :)) Надеюсь олухов не станут профессионально разводить на самооговор по сути действа , а то 15-ю сутками не закончится
Аппаратчик мокрой классификации
Не мог штоле найти машину навальнят? :)))
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