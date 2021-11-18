В Москве арестовали блогера, который ради пранка прогулялся по машине ГИБДД с полицейским в салоне и надымил цветной шашкой

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток блогера, который вместе с приятелем зажег цветные дымовые шашки у стен Кремля, а позже прошелся по крыше припаркованной машины ГИБДД. Об этом 18 ноября сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.
«18 ноября Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о признании виновным Дмитрия Разбакова в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, и назначено ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — процитировало издание представителя суда.
Ранее в сети появилась видеозапись, по сюжету которой двое молодых людей приближаются к полицейской машине с сотрудником в салоне, запрыгивают на нее, проходят по капоту и крыше, а затем убегают. В руках они держат зажженные дымовые шашки, которые погружают действующих лиц в розово-фиолетовое облако.
Дорожный инспектор. / vk.com
Правоохранители установили личности парней, их задержали и доставили в территориальный отдел внутренних дел для разбирательства. В отношении любителей эффектных роликов составили протоколы об административных правонарушениях по статье о мелком хулиганстве. Наказание предусматривает административный штраф в размере от 500 до тысячи рублей и арест длительностью до 15 суток.