Неравнодушная к чужим квартирам «наследница» из Петербурга обрела казённый дом на ближайшие 4 года

Первая квартира должна была перейти городу как выморочная, однако в 2013 году объявилась наследница. В её роли с поддельными документами выступила Березина. В суде она заявила, что таким образом безвозмездно помогала другу. «Друг скончался, уголовное дело прекращено», — уточнили в суде.

О приговоре за мошенничество 18 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов. Установлено, что Анастасия Березина приняла участие в хищении двух квартир умерших горожан стоимостью 3,2 и 4,3 млн рублей.

Жительницу Петербурга признали виновной в махинациях с имуществом умерших. Суд решил её проблему с недвижимостью, отправив обживаться в колонию, присвоенное наследство женщине предстоит вернуть.

Судя по материалам, бескорыстно посодействовав в присвоении недвижимого, женщина получила движимое имущество умершей: под видом наследницы Березина сняла со счетов 608 тысяч 625 рублей.



Квартиру за 4,3 млн рублей на улице Дыбенко в 2019 году подсудимая оформила на наследника, за которого себя выдавал её сообщник. Дело мужчины Смольнинский райсуд слушает отдельно, вместе с ним на скамье подсудимых трое, в том числе сожитель Березиной Дмитрий Степанов.

«Березина вину признала, в содеянном раскаялась, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. В прениях просила не лишать ее свободы», — сообщили в пресс-службе.



В 2016 году женщина уже была наказана условно по статье о мошенничестве. В этот раз Смольнинский суд приговорил её к 4 годам в колонии общего режима. 608,6 тысячи рублей подсудимая должна вернуть.

