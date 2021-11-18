Ученый расскажет, чего еще наука не понимает в изменении климата

Без парникового эффекта средняя температура на планете была бы «минус 18», а так она «плюс 15», как сказал Александр Чернокульский в одном из недавних интервью. Другое дело, что мы этот парниковый эффект усугубляем. Анализ ледниковых кернов показывает: миллионы лет концентрация СО2 в воздухе колебалась в пределах 180–300 (столько молекул углекислого газа было на миллион молекул воздуха вообще). А за последние сто лет доросла до 415. Можно грешить на вулканическую активность — но она в минувший век не особо беспокоила. Вклад изменчивости солнечной активности тоже очень мал. Так последовательно можно разобраться и с другими факторами, которые влияют на климат. Но по любым моделям выходит, что нынешнее потепление было бы невозможно, если бы в уравнении не было антропогенного влияния. Главный переговорщик ООН по климату Патрисия Эспиноса говорила, что мы избежим еще большего потепления, только если к 2030 году выбросы углерода сократятся на 45 % , но пока по расчетам они, наоборот, вырастут на 16 %.

