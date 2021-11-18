FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +3
72.82р82.36р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Наука молодаяОбразованиеПромышленный Петербург

Ученый расскажет, чего еще наука не понимает в изменении климата

1
Печать

Одни говорят о глобальном потеплении, другие — наоборот, что «зима близко», поскольку снижается активность Солнца. 23 ноября послушаем в лектории «Новой Голландии» ученого секретаря Научного совета РАН по проблемам климата Александра Чернокульского, который не пугает парниковым эффектом. Бесплатно, 18+

Фото: Dominic Wunderlich from Pixabay
ПоделитьсяПоделиться

Без парникового эффекта средняя температура на планете была бы «минус 18», а так она «плюс 15», как сказал Александр Чернокульский в одном из недавних интервью. Другое дело, что мы этот парниковый эффект усугубляем. Анализ ледниковых кернов показывает: миллионы лет концентрация СО2 в воздухе колебалась в пределах 180–300 (столько молекул углекислого газа было на миллион молекул воздуха вообще). А за последние сто лет доросла до 415. Можно грешить на вулканическую активность — но она в минувший век не особо беспокоила. Вклад изменчивости солнечной активности тоже очень мал. Так последовательно можно разобраться и с другими факторами, которые влияют на климат. Но по любым моделям выходит, что нынешнее потепление было бы невозможно, если бы в уравнении не было антропогенного влияния. Главный переговорщик ООН по климату Патрисия Эспиноса говорила, что мы избежим еще большего потепления, только если к 2030 году выбросы углерода сократятся на 45 %, но пока по расчетам они, наоборот, вырастут на 16 %.

Слушаем лекцию «Известное и неизвестное в области исследований изменений климата» 23 ноября в лектории «Новой Голландии» (регистрация на сайте лектория), а можно смотреть в YouTube. Начало в 19:30.

Александра Шеромова

Фото: Dominic Wunderlich from Pixabay

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

тов
Наука не понимает, почему надо купить электромобиль, чтобы заряжать его от дизель-генераторных станций расставленных вдоль шоссе.

Показуха и вранье все это, нет никакого изменения климата.

Просто у людей надо забрать просторные дома, личные автомобили и мясо.

Все идет по плану, но только ледники почему-то растут, а не тают.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний