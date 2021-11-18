На проспекте Большевиков задержан метатель урны. «Снарядом» он разбил стеклянную дверь ТРК

Как сообщили 18 ноября в пресс-службе управления вневедомственной охраны войск Нацгвардии по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошёл в полшестого утра в четверг. Персонал ТРК обратился в правоохранительные органы, которые успели задержать бросившегося бежать нарушителя.



Мотивы метателя урны пока не уточняются. Известно лишь, что он был нетрезв и ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи. После задержания гражданина передали в 23-й отдел полиции.

