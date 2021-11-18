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На проспекте Большевиков задержан метатель урны. «Снарядом» он разбил стеклянную дверь ТРК

Стеклянную дверь торгово-развлекательного комплекса в Петербурге разбили металлической урной

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В Невском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который высадил металлической урной закрытую стеклянную входную дверь торгово-развлекательного комплекса на проспекте Большевиков.

Фото: Пресс-служба управления вневедомственной охраны войск Нацгвардии по Петербургу и Ленобласти
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Как сообщили 18 ноября в пресс-службе управления вневедомственной охраны войск Нацгвардии по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошёл в полшестого утра в четверг. Персонал ТРК обратился в правоохранительные органы, которые успели задержать бросившегося бежать нарушителя.

Мотивы метателя урны пока не уточняются. Известно лишь, что он был нетрезв и ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи. После задержания гражданина передали в 23-й отдел полиции.

Фото: Пресс-служба управления вневедомственной охраны войск Нацгвардии по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (5)

dedmoroz_5e4d8827384c2
наверное, работы нет, а так хоть накормят и не на улице/
f0ntan
Первый посетитель. Это было полшестого утра. Обычно ТРК открываются намного позже
DEMOMON
Полнолуние оно такое...
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