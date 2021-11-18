Популяризатор старого фонда расскажет, где искать артефакты

Высота потолков 4,75 м; лестница на кухне ведет на антресоли (получился жилой уровень), причем система антресолей тянется почти по всей квартире. Между кухней и гостиной — внутренние окна, чтобы блюда подавать. Абажур в центре столовой — с подъемным механизмом. Так Люда Горгуца, популяризатор старого фонда, описывает одну из квартир в своем блоге @old_apartment. И еще у нее есть телеграм-канал про находки на помойке. Первое жилье Люды было в коммуналке, там у хозяйки имелось 7 стульев определенно XIX века, и она не знала, что с ними делать: то ли отреставрировать, то ли продать, то ли выбросить. Один стул Люда получила в подарок и отнесла к антиквару: интересно было узнать примерную стоимость. Антиквар предложил выкинуть: ценности особой нет, а реставрация встанет дорого (но лет через восемь Люда всё же отдала стул мастеру, чтобы восстановить его максимально близко к первоначальному виду). Небольшое зеркало на кухне любой бы выкинул: не старинное (советский дизайн), амальгама протерлась — а Люда видит в нем «декадентский шарм».

