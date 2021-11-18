Россияне сняли на видео небесный объект — яркий, как Луна

Очень яркий космический объект заметили минувшей ночью в нескольких регионах России. В соцсетях звучат предположения, что это метеор из потока Леониды, но астрономы не согласны.

Руководитель пермского астроклуба «Телескоп» Сергей Полищук предполагает, что это был метеорит около метра в диаметре, по яркости чуть уступающий Луне. Его падение можно было наблюдать в течение двух секунд с территорий Приволжского федерального округа и Уральского федерального округа. «Очень яркий шар, болид, можно было видеть около двух секунд в небе в западной стороне Перми (у аэропорта) в 21:30–21:45 (19:30–19:45 мск). Он находился достаточно высоко в атмосфере. Блеск болида был немного слабее Луны: примерно — 9 или 10 m, тогда как Луна — 12 m», — рассказал РИА Новости Полищук 18 ноября.

По его словам, в плотных слоях атмосферы объект загорелся и разрушился, его обломки должны были упасть на землю.

«В ноябре идёт метеорный поток Леониды, это метеоры, вылетающие из созвездия Льва. Наблюдавшийся болид — не Леонид... Подобные космические объекты в небе можно наблюдать достаточно часто в разных участках Земли», — рассказал специалист.



Минувшей ночью Леониды были на пике своей активности. Их можно было бы увидеть и из Петербурга, если бы не помешала плотная облачность.

