Фонд AdVita собирает средства на новогодние подарки для пациентов онкоклиник

«Мы знаем, как невесело встречать праздники вдали от дома, поэтому проводим акцию «Подарок для души» каждый год. Мы очень любим приходить с подарками ко взрослым пациентам, которые и не ждут поздравлений: для них это приятный сюрприз. А положительные эмоции в процессе лечения от онкологических заболеваний очень важны. В этом году в наборы мы положим то, что подарит праздничное настроение и может пригодиться в больнице: поздравительную открытку, удобную сумку-шоппер, небольшую гирлянду и батарейки, скетчбук и карандаш, чтобы рисовать или записывать важные мысли», — рассказали в фонде.

Петербургский благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») собирает средства на новогодние подарки для пациентов трёх федеральных онкологических клиник, которые встретят праздники в больницах. По подсчетам специалистов фонда, поздравить нужно минимум 330 человек.

Несколько лет подряд волонтёры фонда собирали, упаковывали подарки и раздавали их прямо в клинике. К сожалению, из-за карантина в этом году они не смогут попасть в больницы. Но на помощь пришли сотрудники клиник, которые согласились помочь с вручением. Уже в середине декабря наборы передадут пациентам НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой, НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова и НМИЦ им. В. А. Алмазова.



«Сбор мы открыли ещё в октябре, ведь нам нужно всё закупить, аккуратно упаковать и отвезти в клиники. Часть средств мы уже собрали, но, чтобы никто не остался без подарков, нужно еще 200 тысяч рублей. Это большая сумма, поэтому мы будем очень рады любой помощи», — поделились с «Фонтанкой» сотрудники фонда.



Присоединиться к новогодней акции и пожертвовать любую сумму можно на странице акции по ссылке — https://event.advita.ru/ny-gifts2021

