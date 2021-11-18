Очередной рекорд. Летальная статистика по COVID-19 за сутки пополнилась новым максимумом

Предыдущий рекорд был установлен днем ранее и составлял 1 247 умерших.



В Петербурге общее количество смертей от COVID-19 пополнилось еще 79. Накануне их было чуть больше — 84.

С начала пандемии вирус забрал 260 335 жизней в России, из которых 25 350 в Петербурге.