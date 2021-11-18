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Очередной рекорд. Летальная статистика по COVID-19 за сутки пополнилась новым максимумом

В России установлен новый максимум смертей с коронавирусом. За сутки в летальную статистику попал 1 251 человек. Об этом 18 ноября сообщает оперативный штаб.

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Предыдущий рекорд был установлен днем ранее и составлял 1 247 умерших.

В Петербурге общее количество смертей от COVID-19 пополнилось еще 79. Накануне их было чуть больше — 84.

С начала пандемии вирус забрал 260 335 жизней в России, из которых 25 350 в Петербурге.

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Комментарии (1)

AndrewBarsik
Люди умирают в результате катастрофического снижения качества жизни; отчаяния, порождённого отсутствием перспектив её наладить (безнадёги); отсутствия медицинской помощи и возможности её получить. Если предыдущая фраза слишком сложная, то можно называть всё это вместе "ковидом".
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