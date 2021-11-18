«Почта России» впервые доставила груз в ЯНАО беспилотником

«Почта России» совместно с компанией «Аэромакс» провела успешные испытания по доставке груза беспилотником в ЯНАО. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба «Почты России».



В сообщении отмечается, что на испытаниях летал SH-350, который может отвезти 100 кг посылок и писем на расстояние до 150 км. Его крейсерская скорость — 90 км/ч, а лететь он может 5 часов подряд. Снегопад, град и ветер ему не страшны.



В «Почте России» рассказали, что до конца 2024 года в ЯНАО планируется запустить беспилотную доставку по 10 маршрутам. «Будущее уже даже не то чтобы рядом, его можно пощупать (и увидеть в полете)», — отметили в пресс-службе.

