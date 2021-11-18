Петербурженка обнаружила в телефоне 9-летней дочери взрослую переписку. Педофила ищет полиция

Сотрудники Следственного комитета исследуют переписку в мессенджере петербургской школьницы, получившей от неизвестного неприличное предложение.



Как стало известно «Фонтанке» 18 ноября, в полицию Выборгского района накануне около половины девятого вечера пришла местная жительница. Она рассказала о шокирующих результатах родительского контроля, с помощью которого нашла в телефоне дочери переписку с явно взрослым мужчиной.



По предварительной информации, незнакомец написал 9-летней в Telegram с предложением совершить действия сексуального характера. Также он присылал ребенку фото интимного характера.

