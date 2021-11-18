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Петербурженка обнаружила в телефоне 9-летней дочери взрослую переписку. Педофила ищет полиция

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Сотрудники Следственного комитета исследуют переписку в мессенджере петербургской школьницы, получившей от неизвестного неприличное предложение.

Как стало известно «Фонтанке» 18 ноября, в полицию Выборгского района накануне около половины девятого вечера пришла местная жительница. Она рассказала о шокирующих результатах родительского контроля, с помощью которого нашла в телефоне дочери переписку с явно взрослым мужчиной.

По предварительной информации, незнакомец написал 9-летней в Telegram с предложением совершить действия сексуального характера. Также он присылал ребенку фото интимного характера.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

kolpankolpan
Наверняка девочка симпатичная и есть фотки в доступе. К 14 летним мужики до 30 лезут с знакомством ,очередь можно выстраивать.Девчонки то красуются , а потенциальных педофилов немеряно слюни пускают.
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