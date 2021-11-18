Смольный объявил конкурс на эскиз благоустройства сада Жореса Алфёрова. Победителям — полмиллиона рублей

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга объявил конкурс на эскиз благоустройства сада имени Жореса Алфёрова, сообщает 18 ноября пресс-служба Смольного. Победителей и призеров ждет денежное вознаграждение.



Участникам предстоит создать эскиз тематического благоустройства сквера, расположенного между проспектом Науки и улицей Верности, оформление должно по смыслу быть связано с нобелевским лауреатом по физике, имя которого носит сад.



Принять участие в конкурсе могут дизайнеры, художники, архитекторы, скульпторы — как отдельные специалисты, так и творческие коллективы. Согласно положению, победитель получит вознаграждение в размере 250 тысяч рублей, «серебряный» призер — 150 тысяч, бронзовый — 100 тысяч рублей.



Подать заявку на участие необходимо до 3 декабря на сайте комитета с помощью специальной формы либо в самом комитете в бумажной форме. Предоставить жюри работу необходимо с 17 ноября по 13 декабря. С 14 по 16 декабря состоится выставка конкурсных работ. А 16 декабря жюри огласит победителя и призеров на церемонии награждения.



Жорес Алфёров ушел из жизни в марте 2019 года, в декабре того же года в Петербурге появился сад его имени.

