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Смольный объявил конкурс на эскиз благоустройства сада Жореса Алфёрова. Победителям — полмиллиона рублей

Смольный объявил денежные призы разработчикам благоустройства сада Жореса Алфёрова на Гражданке

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Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга объявил конкурс на эскиз благоустройства сада имени Жореса Алфёрова, сообщает 18 ноября пресс-служба Смольного. Победителей и призеров ждет денежное вознаграждение.

Участникам предстоит создать эскиз тематического благоустройства сквера, расположенного между проспектом Науки и улицей Верности, оформление должно по смыслу быть связано с нобелевским лауреатом по физике, имя которого носит сад.

Принять участие в конкурсе могут дизайнеры, художники, архитекторы, скульпторы — как отдельные специалисты, так и творческие коллективы. Согласно положению, победитель получит вознаграждение в размере 250 тысяч рублей, «серебряный» призер — 150 тысяч, бронзовый — 100 тысяч рублей.

Подать заявку на участие необходимо до 3 декабря на сайте комитета с помощью специальной формы либо в самом комитете в бумажной форме. Предоставить жюри работу необходимо с 17 ноября по 13 декабря. С 14 по 16 декабря состоится выставка конкурсных работ. А 16 декабря жюри огласит победителя и призеров на церемонии награждения.

Жорес Алфёров ушел из жизни в марте 2019 года, в декабре того же года в Петербурге появился сад его имени.

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Комментарии (1)

copov
Кому это надо. Лучше бы у Политеха (около его школы) замутили.
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