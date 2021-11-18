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Бывший замминистра образования в Архангельске получил 5 лет колонии за разврат и порнографию с несовершеннолетними

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Октябрьский районный суд города Архангельска вынес приговор бывшему замминистра образования и науки региона Юрию Гнедышеву (одно время он возглавлял ведомство в качестве и.о.), которого признали виновным в развратных действиях в отношении школьниц. Экс-чиновник получил 5 лет и 1 месяц колонии строгого режима, сообщила 18 ноября прокуратура Архангельской области.

Судом было установлено, что Гнедышев в 2019 году через созданные под вымышленными именами персональными страницами в одной из соцсетей познакомился и вел беседы сексуальной направленности с тремя девочками в возрасте от 12 до 16 лет, а также направил одной из них ссылку на видеозапись, признанную порнографическим материалом.

Свою вину экс-замминистра образования Архангельской области признал частично. Отметим, что гособвинение запрашивало для него 8 лет колонии.

49-летний Гнедышев с 1995 года осуществлял преподавательскую деятельность в образовательных учреждениях города Северодвинска, а с 2017 года занимал руководящую должность в региональном органе управления образованием. По подозрению в разврате и распространении порнографии среди несовершеннолетних он был задержан в октябре 2020 года.

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Эд Хэммет
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