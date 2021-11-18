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«Торговцы здоровьем» за месяц продали петербургскому пенсионеру 19 килограммов БАДов, пока он не понял, что они не помогают

Мошенники продали пенсионеру на проспекте Композиторов БАДов на 2 млн рублей

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Полиция Выборгского района Петербурга ищет предприимчивых людей, которые за месяц выманили у пенсионера 2 млн рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 18 ноября, накануне около четырех дня в полицию обратился 83-летний житель дома на улице Композиторов. Он, по предварительной информации, сообщил, что с сентября по октябрь 2021 года ему на телефон звонили люди, которые представлялись сотрудниками медицинской компании. За месяц они уговорили пожилого мужчину купить БАДов на 2, 4 млн рублей. Курьеры в общей сложности привезли ему 19 килограммов таблеток, пока он не понял, что они пустышки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (2)

Dazdraperma
Подумаешь... Торговцы здоровьем продали россиянам уже 113 000 000 доз по 900 рублей каждая. И все думают, что они помогают.
Sergik7
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