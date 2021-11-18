FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +3
72.82р82.36р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Наука молодаяОбразованиеПромышленный Петербург

Когда больше всего радуются. ГИБДД вычислила наиболее аварийно-опасные часы

С начала года в России в ДТП погибли 12 тысяч человек

0
Печать

Вечера пятниц — самое аварийно-опасное время для автомобилистов и пешеходов, доказывает статистика российской Госавтоинспекции за 2021 год. В это время случается больше всего ДТП.

Как сообщает 18 ноября ТАСС, за 10 месяцев этого года в России зафиксировано 109 тысяч ДТП, из них 97 тысяч — по вине водителей. С прошлого года этот показатель сильно не изменился. Погибли в авариях 12 тысяч человек, пострадали более 137 тысяч.

Наибольшее число ДТП происходит по пятницам, особенно с 17 до 20 часов. Как правило, в это время водители чаще садятся за руль нетрезвыми и уставшими. Меньше всего аварий фиксируется с 1:00 до 7:00.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний