Когда больше всего радуются. ГИБДД вычислила наиболее аварийно-опасные часы

Вечера пятниц — самое аварийно-опасное время для автомобилистов и пешеходов, доказывает статистика российской Госавтоинспекции за 2021 год. В это время случается больше всего ДТП.



Как сообщает 18 ноября ТАСС, за 10 месяцев этого года в России зафиксировано 109 тысяч ДТП, из них 97 тысяч — по вине водителей. С прошлого года этот показатель сильно не изменился. Погибли в авариях 12 тысяч человек, пострадали более 137 тысяч.



Наибольшее число ДТП происходит по пятницам, особенно с 17 до 20 часов. Как правило, в это время водители чаще садятся за руль нетрезвыми и уставшими. Меньше всего аварий фиксируется с 1:00 до 7:00.

