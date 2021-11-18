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Полиция выясняет, как полмиллиона 90-летней петербурженки превратились в фантики. Пенсию ей привозили курьеры

Мошенники обманули 90-летнюю петербурженку почти на 500 тысяч

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Поход в магазин заставил жительницу Невского района Петербурга проверить без малого полмиллиона рублей, отложенных с пенсии. Ни одной настоящей купюры в пачке не нашлось.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 ноября, накануне заявление о хищении крупной суммы в полицию написала жительница девятиэтажки на улице Кржижановского. На следующей неделе она будет принимать поздравления с 91-м днём рождения, а в понедельник не смогла расплатиться на кассе «Пятёрочки». Пять тысяч рублей, которые она протянула кассиру, оказались билетом «Банка приколов».

Женщина взяла купюру из тайника, куда не один месяц откладывала деньги с пенсионных накоплений. Чтобы развеять опасения, она проверила оставшиеся 475 тысяч рублей — все 95 банкнот оказались фантиками.

Полицейским заявительница предоставила 13 квитанций и уточнила, что пенсию на дом ей привозили курьеры от «Почты России». Предположений о том, когда деньги могли подменить, у неё нет. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.

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Комментарии (14)

Parallax
Бабулю жаль, конечно, но в истории есть нечто странное. Если бы ей всю пенсию такими купюрами приносили, обман вскрылся бы быстро. Если бы часть пенсии подменяли, то как получилось, что в накоплении исключительно подделки, в таком количестве, а в магазин она до сих пор ходила без проблем. Скорее всего, или сама "поменяла" купюры из накоплений, у какого-то жулья, или же их подменил кто-то свой.
iigaza
Отложила пол-ляма с пенсий, предъявила 13 квитанций - то есть бабулька почти 40 косых с ежемесячной пенсии под матрац прятала.
Arkos
Обманывать это не хорошо, а стариков и подавно.
Однако нельзя исключать и некоторую хитрожопость бабулек.
Такие случаи были в моей практике. Ситуация почти аналогичная.
Только выяснилось потом, что бабуська разменяла с выгодой "хорошему человеку" 200 тыщ тысячными на 41 пятитысячную. Основание -"Хороший человек " уезжал домой на поезде и спрятать 200 бумажек сложнее , чем 40 бумажек.
Кстати ,пенсии обычно выплачивают либо 1000 купюрами либо 500.
Так что , за бабульками- глаз да глаз! Часто лукавят и хитрят, надеясь на "уважение к старости".
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