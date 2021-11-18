Полиция выясняет, как полмиллиона 90-летней петербурженки превратились в фантики. Пенсию ей привозили курьеры

Поход в магазин заставил жительницу Невского района Петербурга проверить без малого полмиллиона рублей, отложенных с пенсии. Ни одной настоящей купюры в пачке не нашлось.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 ноября, накануне заявление о хищении крупной суммы в полицию написала жительница девятиэтажки на улице Кржижановского. На следующей неделе она будет принимать поздравления с 91-м днём рождения, а в понедельник не смогла расплатиться на кассе «Пятёрочки». Пять тысяч рублей, которые она протянула кассиру, оказались билетом «Банка приколов».
Женщина взяла купюру из тайника, куда не один месяц откладывала деньги с пенсионных накоплений. Чтобы развеять опасения, она проверила оставшиеся 475 тысяч рублей — все 95 банкнот оказались фантиками.
Полицейским заявительница предоставила 13 квитанций и уточнила, что пенсию на дом ей привозили курьеры от «Почты России». Предположений о том, когда деньги могли подменить, у неё нет. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.