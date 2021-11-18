В «Эрарте» покажут «задумчивый Петербург» Владимира Шинкарева

Подходящую выставку для поздней осени и зимы откроют в «Эрарте»: с 18 ноября до 22 февраля 2022 года аскетичные виды Петербурга в «северных» цветах и прохладном свете будут доступны на четвёртом этаже Выставочного крыла.

Выставку «Владимир Шинкарев. Мрачные картины» в «Эрарте» анонсируют как портрет «задумчивого Петербурга» и «манифест сопротивления современности». Но ничего кричаще-манифестационного на экспозиции не обещается, а вот задумчивости будет достаточно. Живопись Шинкарева похожа на культовый Instagram-аккаунт, где изредка выкладывают минималистичные снимки, которые мгновенно собирают тысячи лайков.

Владимир Шинкарев – один из основателей и идеолог арт-группы «Митьки», автор одноимённой книги. В 2008 году он отмежевался от своего детища и стал писать «живопись маргинализованного питерского богоносца», погрузившись в созерцание непарадного Петербурга. Хмарь, прохладный свет низкого неба, глухие цвета и простые композиции – вот нынешний почерк Шинкарева. По выражению организаторов, в его работах нет «рекламной радости бытия». На фоне актуальных экспозиций Энди Уорхол, Владислава Мамышева-Монро и мощных выставок в Манеже живопись Шинкарева и правда подчёркнуто интровертна.



Работы Владимира Шинкарева нечасто можно увидеть в публичном пространстве, выставка в «Эрарте» – один из таких случаев.



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Анастасия Семенович

