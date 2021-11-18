Великолепная десятка. Почему хирург Антон Романов лечит бездомных

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Антон Романов — детский хирург, координатор проекта «Мобильная клиника» в Благотворительной больнице.

Будет очень интересно

Во время самоизоляции Антон начал следить в соцсетях за бывшим коллегой Сергеем Иевковым, который работал в «красной зоне», и заметил, что он ведет проект «Благотворительная больница».

— Я знаю Сергея как врача и как человека, поэтому понял: если присоединюсь к его проекту, будет очень интересно и очень нужно людям, — говорит Антон Романов. — Долго не мог пойти на встречу волонтеров, потому что они проходят раз в месяц, у меня не получалось. И вот в октябре прошлого года я стал членом команды.



Антон начал раз в неделю работать на одной из площадок «Благотворительной больницы», в ночном приюте недалеко от метро «Обухово», а после занял небольшую руководящую должность — стал одним из координаторов проекта.

— Мои нагрузки выросли, но я этого хотел и ждал, — рассказал Романов, — Как медик оказываю консультации по специальности, так как хирургов на проекте немного. Если появляются какие-то сложные вопросы, мне звонят и пишут. В ночном приюте «Обухово» я контролирую всех пациентов по медицинской части и по документации: у нас есть истории болезни.

Особый подход

Самым большим своим достижением в «Благотворительной больнице» Антон считает то, что он остался на проекте.

— Через пару месяцев работы я решил: то, что я делаю, никому не нужно, — и собирался уходить. Наш директор Сергей Иевков говорит, что у многих возникает выгорание. У меня тоже так произошло: в определенный момент я думал, что трачу время зря. Бездомные — особые пациенты: когда у тебя нет жилья, ты не думаешь о каких-то мелочах по здоровью, — объяснил хирург.

Антону было тяжело приходить в очередной раз и видеть, что человек не выполняет медицинские назначения.

— Но потом были такие пациенты, которые подарили мне другие ощущения, дали мне смысл того, что я прихожу на дежурство. Я понял: моя помощь все-таки нужна. Стараюсь помогать больным по своему профилю, хотя мы смотрим всех. Были пациенты с серьезными хирургическими проблемами, которым я очень хорошо помог.

За год работы Антон понял, насколько бездомным пациентам важна социальная поддержка:

— Мы лечим не только таблетками, но еще и словом. К каждому пациенту я стараюсь найти особый подход.

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Жду всех, не только медиков

До недавнего времени о волонтерской деятельности Антона знали всего лишь несколько человек из близкого окружения.

— Это просто особенность характера. Кто-то называет это скромностью, а я не вижу в этом чего-то сверхъестественного: оказываю помощь потому, что мне это нравится, это мне по душе. Я просто из тех людей, которые не рассказывают об этом в открытую, до сегодняшнего момента, по крайней мере, я этого не делал, — поделился врач.



Но в то же время Романов считает, что деятельность волонтерских организаций должна почаще освещаться в СМИ.

— Вижу много различных платформ на иностранных языках, где продвигается деятельность благотворительных организаций с помощью стендап-выступлений — ораторы мотивируют людей. В нашей стране такого очень мало, — рассказал Антон.

По его словам, проект «Благотворительная больница» стремительно развивается: если раньше это было просто сообщество волонтеров, то сейчас у него статус некоммерческой организации.

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Антон уверен: тех, кто хочет и может помогать нуждающимся людям, может быть еще больше.

— Мы постоянно заняты, у нас высокий темп жизни, и многие не успевают подумать и понять, что они могут дать другим что-то свое, частичку себя. И если бы люди это

делали, то открыли бы в себе какие-то новые грани, возможности. На нашем проекте я встречал только хороших людей.

«Благотворительная больница» ждет каждого, кто хочет искренне помочь бездомным людям.

— Мы всех примем с распростертыми объятиями. Неважно, медик вы или нет — все нужны, все важны. Главное, чтобы это было искренне и чтобы вы действительно хотели помогать, — говорит координатор проекта.



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