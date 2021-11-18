Великолепная десятка. Эритроциты добра: доноры ИТМО организовали клуб

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Как люди становятся донорами, какие мероприятия можно проводить, чтобы привлекать добровольцев и какие бывают отношения между донором и человеком, которому влили его кровь? Об этом и о многом другом корреспондент «Фонтанки» поговорил с Анастасией Помыткиной — руководителем донорской ячейки Университета ИТМО.

Конечно, она сама донор крови и костного мозга, но при этом еще организует мероприятия, ищет партнеров и волонтеров для клуба «Доноры ИТМО», организует взаимодействие со станцией переливания крови.



Этой работой Анастасия занимается уже шестой год и за это время сумела «вписать» ее в свою жизнь наравне с учебой:

— Да, это отнимает много сил и времени, — признала Анастасия, — но когда ты занимаешься делом, которое тебе нравится, которым ты горишь, — не жалко.

Среди мероприятий, организованных клубом, есть и лекции о донорстве крови и костного мозга, и встречи с донорами, и онлайн-марафоны. На последних участники рассказывают, как стать донором, какие есть противопоказания, как подготовиться к этому. В ИТМО проходит День донора и устраиваются выездные акции, когда студенты организованно отправляются в одну из больниц сдавать кровь.

Какими дорогами приходят в доноры

Интерес к этому родился у девушки еще до поступления в институт — ее мама была донором и донесла до дочери важность дела. А потом мама заболела, ей самой потребовалась пересадка костного мозга, и подходящего человека нашли только в Германии. Эта личная история послужила дополнительным толчком для того, чтобы заняться тем, чем Анастасия Помыткина всегда интересовалась.



— Как только мне исполнилось 18 лет и я поступила университет, сразу стала волонтером, потом донором и вступила в регистр потенциальных доноров костного мозга.

Какое место донорство занимает в обществе

По мнению Анастасии, с каждым годом интерес к донорству — как минимум, в ее университете — всё больше возрастает. Этому способствует и то, что приходят новые студенты со свежими идеями, проектами и мероприятиями. Анастастия видит огромную разницу между тем, что было шесть лет назад, и тем, что есть сейчас.

Ей кажется, это связано с тем, что новое поколение в попытках понять себя и окружающих обращает больше внимания на то, что происходит вокруг, хочет улучшить жизнь, помочь людям.

Кроме того, у многих из них больше информации, они приходят с желанием действовать и опытом: многие, например, занимались волонтерством еще в школе. За это, как считает Помыткина, надо сказать спасибо социальным сетям и СМИ: они работают очень активно, поэтому молодежь может увидеть, как кто-то кому-то помогает и тоже в это включиться.



«Самое сложное — пролежать пять часов»

Самым сложным в деятельности клуба Анастасия Помыткина считает как раз информирование. Надо донести до людей, что донорство — это безопасно, не страшно, не больно. А это не всегда так просто. Здесь важно распространять знания как можно шире, чтобы даже те люди, которые по каким-то причинам не могут сдавать кровь, подключали остальных.

Иногда возникает вопрос: неужели за это платят? Анастасия подчеркивает:

— Донация крови происходит на безвозмездной основе, донор получает не вознаграждение, а компенсацию на питание.

С негативным отношением в своей работе Анастасия встречается не так часто, так как студенты, в основном, информированы о донорстве довольно хорошо. Но она знает, что такое бывает. Люди не понимают, зачем что-то своё кому-то отдавать, боятся чем-то заразиться, навредить себе, опасаются, что что-то пойдёт не так.

— Если про донорство крови в нашей стране все как-то привыкли слышать, то донорство костного мозга — это тьма, — посетовала Анастасия. — Люди не понимают, что это такое, думают, что им что-то будут отрезать, что это больно, страшно.



Чтобы развеять сомнения хотя бы среди читателей «Фонтанки», она привела в пример себя:

— Я вступила в 2016 году в регистр, и через год мне позвонили: сказали, что я кому-то подхожу, и спросили, готова ли я. Есть два варианта донорства: из вены или тазовой кости. Я выбрала первый: в течение пяти часов из вены одной руки берут кровь и пропускают её через сепаратор, который отфильтровывает клетки костного мозга. Остальные клетки возвращают в кровяное русло через вену на другой руке. Самое сложное — пролежать в таком положении пять часов, но это не больно, и чувствовала я себя нормально. Единственный побочный эффект — затекают руки и ноги. С реципиентом можно познакомиться через 2 года после процедуры, Надеюсь, мы скоро встретимся!

Кстати, мама Анастасии встречалась с донором, который дал ей костный мозг. Больше об этом вы можете узнать из видеоинтервью с нашей героиней.

Не зря ли? Не зря!

Анастасия полагает: уже можно сказать, что все ее усилия не пропали даром:

— Я вижу, что людей, которые интересуются темой донорства, все больше и больше. Вижу, какая у нас образовалась сплоченная команда: среди нас есть и те, кто по каким-то причинам не могут сдавать кровь, но всё равно принимают активное участие в донорском движении.



У клуба есть группа «ВКонтакте», где сейчас больше 1000 человек. Недавно участники начали вести Instagram — по мнению Анастасии, это площадки, на которых можно по-разному доносить до людей информацию.

— В дальнейшем, может быть, и ТикТок заведём, но пока еще не думали об этом, —сказала она.

Как начать?

Допустим, после прочтения этого материала кто-то захочет себя попробовать в донорстве — крови, костного мозга. Куда с этим желанием податься?

Для тех, кто заинтересовался донорством и хочет узнать больше о том, какими должны быть первые шаги, Анастасия объяснила:

— Сначала нужно изучить список противопоказаний, а затем через Интернет найти ближайший пункт переливания крови. Если вы знаете свою группу, то можно открыть «донорский светофор» — на этой карте видно, на каких пунктах какой группы крови не хватает. Если горит зеленый — значит, тут вашей группы крови достаточно, а если красный — значит, наоборот, ее не хватает. Так что можно выбрать отделение и поехать сдать кровь.

Также периодически проходят городские мероприятия «День донора», в которых можно участвовать. А что касается донорства костного мозга — можно через Интернет узнать, где сдать кровь на типирование (исследование набора генов, отвечающих за тканевую совместимость).



По мнению Анастасии, система переливания крови и пересадки костного мозга уже функционирует хорошо, но помощь все-таки нужна: например, хорошо бы выделить больше финансирования на агитационные материалы и усилить государственное информирование о донорстве.

— Несмотря на растущее внимание к этой теме, — подчеркнула она, — доноров всегда не хватает, особенно костного мозга. Там идет поиск твоего генетического близнеца, а ведь его может не быть в РДКМ (регистре доноров костного мозга). Сейчас в российском регистре меньше 100 тыс. человек. В Германии — 8,5 млн, в США — больше 20 млн. Моя цель — чтобы как можно больше людей знали про донорство крови и донорство костного мозга и число их каждый год увеличивалось в геометрической прогрессии.