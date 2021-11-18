Великолепная десятка. Лапы и хвосты: как помогать бездомным животным

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Анна Ахмитзанова — волонтер группы «Добрые руки Уфа» и приюта «Берлога». Помогает находить хозяев для бездомных собак и кошек

Анна родилась и почти всю жизнь провела в Петербурге — кроме трех лет, на которые судьба занесла ее в Уфу. Здесь и произошел случай, во многом изменивший ее жизнь.

«Однажды я нашла рядом с дорогой сбитую кошку, — вспоминает Анна. — Она была в очень тяжелом состоянии, не могла ходить и, к тому же, была беременна, но котята в ней уже умерли. Я сразу же повезла ее в ветклинику, параллельно обратилась в одну из уфимских волонтерских групп, чтобы подсказали хорошего врача. В итоге кошку вылечила и оставила себе».



С волонтерским сообществом Анна тоже не стала расставаться. Как оказалось, «Добрые руки Уфа» — это довольно большая группа людей, которые своими силами выхаживают и пристраивают бездомных животных. В приюте «Берлога» содержатся около 20 собак, и еще 120 живут на передержке у волонтеров. Анна тоже стала брать домой собак и кошек, которым нужна была помощь, лечила, искала постоянных хозяев.

Нелегкий путь

Став волонтером, Анна столкнулась с непониманием близкий и друзей. Многие не видели смысла в том, чтобы тратить столько сил и средств на помощь животным. Кто-то считал, что проще усыпить, «чтобы не мучились». Или что лучше спасать людей, ведь они важнее. Поначалу Анна пыталась спорить и переубеждать, но потом перестала обращать внимание на такие мнения.

«Волонтеры не выбирают легких путей, для нас одинаково важна каждая жизнь, — говорит она. — Вызывает ужас то, что одни люди спасают и выхаживают уличных животных, собирают немалые суммы на лечение, а другие в это же время несут усыплять здоровых питомцев, потому что у кого-то возникла аллергия, переезжают или просто надоели».



Спасенные хвосты и литры слез

Анна признается, что волонтерство отнимает много времени и моральных сил. Его приходится совмещать с основной работой, а это тоже непросто. Анна вернулась из Уфы в Петербург, но продолжает вести группу и курировать животных на передержках.

В волонтерской работе много светлых моментов: каждый спасенный и пристроенный «хвост»; благодарности хозяев, которые нашли своих любимцев; теплые письма от людей, которые радуются счастливому финалу вместе с активистами. Но бывает и так, что спасти животное не получается. «Каждое остановившееся у тебя на руках сердечко — это тяжелый удар и литры слез», — рассказала Анна.

В процессе лечения для Анны самое сложное — все, что связано с кровью, уколами и капельницами. «Мне приходилось держать животных на приеме у ветеринара при выполнении медицинских манипуляций, самой делать перевязки, снимать швы, обрабатывать раны. Однажды даже потеряла сознание, когда принесла кошечку на перевязку, и врачам пришлось откачивать меня, а не заниматься кошкой», — вспоминает она.



Мы в ответе за тех, кого приручили

Волонтерами становятся неравнодушные люди, это правда. Но другое крайне необходимое качество — ответственность, готовность к не очень приятной повседневной работе.

«Периодически мы ищем людей, готовых помогать в приюте, но 99% отсеиваются, когда узнают подробности, — отметила Анна. — Ведь собачки хотят есть в любую погоду — и в минус сорок, и в дождь, и в жару. Это не разовая поездка, когда вы просто играете и общаетесь с животными, а тяжелый и грязный труд: убрать в вольерах, натаскать воды, насыпать корм, погулять».

А вот хозяевам питомцев, по словам Анны, ответственности недостает. Люди заводят собак и кошек, не понимая, что это не временное развлечение, что это всерьез и надолго. Или не стерилизуют — в итоге на улице оказываются подкидыши в мешках и коробках. Часто и взрослых животных выставляют за дверь.

«То, в каком мире мы живем, зависит от нас самих, — убеждена Анна. — Многие привыкли винить во всех бедах власть и полагают, что ничего не могут изменить. Я считаю, что каждый человек способен и обязан делать что-то полезное для общества или природы. Или хотя бы просто не вредить».



Как самостоятельно помочь животному

1. Если получится, возьмите его к себе домой на некоторое время. Чистых и обработанных животных из дома легче пристроить, чем с улицы. Но не стоит сразу же купать котят и щенков. Дайте малышам несколько дней, чтобы окрепнуть, иначе они могут простудиться. Сводите на прием к ветеринару.

3. Если животное здоровое, сделайте красивые фотографии. Чем лучше фото, тем больше шансов найти дом.

4. Напишите интересный пост с фото, укажите примерный возраст и пол, опишите повадки и привычки, дайте свой телефон. Разместите пост на своей странице в социальных сетях и скиньте ссылку на него во все группы, где помогают животным, попросите знакомых сделать репост.

6. Разместите информацию о животном на доске объявлений.

7. Не спешите отдавать животное первому же откликнувшемуся человеку. Узнайте у потенциального хозяина, была ли у него раньше кошка или собака, где она сейчас. Уточните, как человек относится к стерилизации и вакцинации, не будет ли он отпускать животное на улицу в одиночестве. Если пристраиваете кошку — выясните, есть ли в квартире сетки на окнах. Оцените общую адекватность кандидата.



8. Отдав животное, постарайтесь ненавязчиво следить за его судьбой. Попросите присылать фото.

