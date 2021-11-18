Великолепная десятка. Как студенты собрали 180 тысяч на историческое здание

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







С чего все началось

Усадьбу Воронцова-Дашкова в подмосковном Быково построили по проекту архитектора Василия Баженова в XVIII веке. Это уникальное место со знаменитыми парком и церковью в последнее время пришло в запустение.

Волонтеры долгое время пытались спасти здание самостоятельно.

Но однажды за дело взялась арт-директор и активист волонтерского движения Мария Щурова. Она пришла в группу «Дизайн и реклама» первого курса Школы Дизайна НИУ ВШЭ и предложила студентами присоединиться к проекту. Студенты взялись за дело с энтузиазмом.



— Наш куратор Александр Алексеев очень хотел, чтобы мы занимались настоящими делами: тяжело что-то делать без реального запроса, — рассказала «Фонтанке» Ольга Шаковец, одна из тех студенток. — Мария Щурова сообщила нам про усадьбу Воронцова-Дашкова в Быково самое важное: она разрушается, ее нужно если не восстанавливать, то хотя бы консервировать или какие-то части реставрировать. Александр Алексеев предложил нам этим заняться. На тот момент уже существовала инициативная группа — в нее входили, в основном, местные жители. Они пытались самостоятельно что-то с этой усадьбой сделать. Мы начали разрабатывать проект. Стали думать, как сделать фандрайзинг поинтереснее.

Изначально бюджет реставрации ротонды оценили в 300 тысяч рублей, но перед студентами была поставлена уже более реалистичная планка: 100 тысяч.

Шоперы во спасение

Первым делом ребята взялись за разработку стратегии. Деньги решили собирать через сайт Planeta.ru. Чтобы пожертвования шли активнее, придумали продавать шопперы с уникальным тематическим дизайном.

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







— Мы подумали, что шопперы — популярный продукт, который может стать рекламным носителем, — объяснила Ольга Шаковец. — Решили их продавать. В цену заложили себестоимость и отчисления на усадьбу. По-моему, у нас получилось 50 на 50. Иллюстрации для сумок делали сами. Потом решили привлечь местных инфлюенсеров: одну из студенток с направления «Иллюстрация» и одного из преподавателей. Они нам нарисовали красивые картинки. Дальше мы стали продвигать это всё через соцсети — и у нас это в какой-то степени получалось. Параллельно студенты снимали видеоролики, в которых рассказывали о сборе средств и о том, почему они им занялись. В итоге проект был выложен на сайте Planeta.ru. Сначала активность оказалась не слишком высокой, но рук ребята не опустили: усилили работу в соцсетях — и это принесло плоды.

— Мы очень много работали с соцсетями для нашего проекта, — призналась Ольга. — Много планировали, обсуждали, какой и где нужно опубликовать контент. Делали аккаунты в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте и по чуть-чуть пытались проявлять там активность. Например, рисовали дизайн шоперов, а потом выкладывали разные варианты на голосование. Из соцсетей мы получили очень много трафика. Был и забавный случай: на одном шопере мы сделали надпись «Восстановим усадьбу по гвоздику» и рисунок на эту же тему. Один человек из общества волонтеров написал: «При чем тут гвозди? Мы же восстанавливаем ротонду!» Пришлось объяснять, что это метафора.



Постепенно дело пошло.

Справились на 180 процентов

В итоге вместо 100 тысяч рублей было собрано 180 тысяч. Шоперы в качестве привлечения внимания оказались очень удачной идеей. Было продано более сотни штук. Также была функция «пожертвовать на любую сумму», которая тоже принесла довольно много денег. И только лотом «фотосессия в усадьбе» так никто и не воспользовался.

— Каких-то сложностей не было, — считает Ольга Шаковец. — Просто параллельно шел учебный процесс. Иногда что-то не получалось сразу придумать. Снимали видео по чуть-чуть. В такие моменты нам действительно очень сильно помогал наш преподаватель — ведь мы тогда были еще первокурсниками. В целом, все шло хорошо, и у нас было довольно много времени на проект.

По словам студентки, сбор 180 тысяч вместо 100 тысяч стал для них по-настоящему большим событием: первый проект — и сразу такой успех.

Розовые очки

По мнению Шаковец, подобная деятельность действительно может увлечь студентов по-настоящему.

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







— Хорошо, что есть несколько лет учебы, в которые можно вписать такие общественно-полезные проекты, — считает Ольга. — По работам наших студентов всех направлений можно увидеть: молодые люди заинтересованы вложить в каждый какую-то важную мысль. Конечно, такие дела способны изменить жизнь общества к лучшему. А если ничего не пытаться сделать, то ничего и не произойдет. Да, я понимаю, что мы еще носим розовые очки, что однажды может наступить разочарование. Но, к счастью, каждый год приходят новые студенты с новыми розовыми очками — и они готовы браться за такое. Наш проект по восстановлению усадьбы — наглядный тому пример.



Студентка признается: да, они не смогли привести в порядок всю усадьбу Воронцова-Дашкова, но та маленькая часть, которая оказалась им под силу, — уже что-то значит.

В проекте участвовали:

Шаковец Ольга

Гарифуллин Ильдар

Михайлова Алёна

Ситникова Анна

Новиков Никита

Тян Валерия

Волошина Екатерина

Бунар Илона

Преподаватель Алексеев Александр