Великолепная десятка. Александра Саминская: Спасайтесь, кто хочет

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Спасатель по призванию

— Когда-то давным-давно я очень хотела пойти учиться на врача, но не сложилось. И, видимо, остался незакрытый гештальт. В 2012 году я попала на только что открывшиеся курсы добровольных спасателей. Мои дети тогда были еще маленькими — одному было два года, второму четыре, — но по выходным я ходила на курсы, — поделилась Александра. — Это был незабываемый опыт распределения ресурсов.

В 2013 году Александра Саминская вступила в поисково-спасательный отряд и до сих пор его активный участник. Как и большинство начинающих на этом поприще, она столкнулась с непониманием некоторых родственников.



— Представляете себе, вы — мать семейства, которая говорит: «А вот у нас там в 300 км от Петербурга потерялся ребенок, поэтому сейчас, среди ночи, я беру вещи и уезжаю его искать». Что вам скажет родственник? На самом деле, мы слышим разное, начиная от «мы тобой гордимся» и заканчивая «ты с ума сошла, да когда ты перебесишься и наконец начнешь заниматься чем-нибудь полезным», — рассказала спасатель.

Со временем родные смирились и говорят об Александре с гордостью.

Помогать надо учиться

Желание стать доктором привело и к тому, что Саминская всерьез увлеклась оказанием первой помощи.

— Сейчас уже есть доступные курсы, а восемь лет назад информации было не так много. И было интересно ее структурировать, находить, передавать, — сообщила она.

Сейчас продвижение первой помощи — основная работа Александры, которую она совмещает с волонтерской деятельностью.

— Стало намного легче после того, как я получила медицинское образование: у меня теперь освободилось целых 8 часов в день. Периодически страдает какая-то сфера — меньше добровольческой деятельности, больше рабочей, потом опять немножко все меняется. Зато у меня растут очень самостоятельные дети, — с улыбкой рассказала она.



Центр продвижения первой помощи «30 компрессий 2 вдоха» — некоммерческая организация: все вырученные средства идут на ее развитие. Есть и бесплатные проекты: например, сейчас проходят курсы для подопечных центра, который занимается социализацией трудных подростков.

Полоса препятствий

Одна из главных трудностей продвижения первой помощи, — непонимание, что эти навыки необходимы. Многие просто покупают в интернете липовые корочки.

— Люди в большинстве своем не понимают: если каждый будет знать, что делать, например, при остановке сердца, мы сможем добиться 80% выживаемости до приезда скорой — как в некоторых европейских странах — заявила Александра.

Другое зло — чисто формальный подход к обучению.

— У нас по законодательству каждый работодатель обязан раз в год обучить сотрудников, если они работают на производстве. А ему абсолютно не хочется тратить время, деньги, отрывать людей от работы. Как это делается? Либо приезжает формальный преподаватель на 2 часа, читает лекцию — и все расходятся, либо документы оформляются онлайн, а люди даже не в курсе, что они обучены, — объяснила Александра. — К сожалению, это массовая история. К нам и к нашим коллегам на качественные курсы доходят единицы, если считать по стране. Ну двадцать человек в неделю обучим, ну пятьдесят, ну сто — а остальные получат липовые справки. Первая помощь — это навык, который нужно отрабатывать руками и преподавать очно и на качественных манекенах.



Еще одна серьезная проблема — устаревшая информация.

— Разочарование наступает в тот момент, когда очень много времени тратится на то, чтобы переводить современные статьи, участвовать в конференциях, слушать, что говорят коллеги, читать по теме — и потом вдруг ты открываешь интернет и видишь там, например, лекцию человека, который преподает в школе для получения прав, — поделилась Александра Саминская. — В течение двух часов людям выдается устаревшая примерно на 30 лет информация. И с этим «лектором» ничего нельзя сделать.

Люди приходят учиться

Александра напомнила, что большинство несчастных случаев происходит у нас дома.

— Например, большинство остановок сердца происходит в домашних условиях. Как при этом человеку поможет купленная корочка? — задала она риторический вопрос.

Главным своим достижением Александра считает то, что удается доносить до людей мысль: первая помощь — это обязательный навык, который спасает жизни.

— Люди приходят учиться, приходят повторно, приводят детей. Мне кажется, это оказывает влияние на окружающий мир, — заявила Саминская. — Наши цели на ближайшие 5 лет — стать самым популярным центром продвижения первой помощи в Санкт-Петербурге. У меня наполеоновские планы, потому что я считаю: мы действительно занимаемся важным делом.



Команда Центра рада не только ученикам — коллектив приветствует людей с новыми задачами, целями и идеями.

— Сейчас, например, к нам пришли ребята, которые хотят обучать. Но надо понимать, что стать инструктором первой помощи — задача не одного дня. Для некоторых проходят годы, прежде чем они смогут учить. Ты должен знать не только первую помощь, но еще и анатомию, медицину, физику, химию. Кроме того, нужно уметь преподавать, рассказывать, увлекать людей — чтобы ученики выходили с ощущением, что они узнали что-то важное и нужное, получили полезный навык, чтобы людям хотелось дальше нести эту информацию, — разъяснила Александра Саминская.

Кроме сайта, Центр активно ведет youtube-канал, у него есть страницы в Инстаграм и ВКонтакте. Хорошо работает и «сарафанное радио».

