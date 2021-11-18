Великолепная десятка. Как Мария Грекова делает равенство новой нормой

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Мария Грекова — основательница мастерских и кафе, где работают люди с ментальными особенностями. Мы сидим в кафе «Огурцы» на Фонтанке, напротив Сенного рынка. Самый центр Петербурга. Приятный интерьер, много зелени, вкусный кофе. Главное отличие этого места от прочих — здесь официантами, кассирами, поварами работают на равных люди с ментальными особенностями и без таковых. Впрочем, если этого не знать, можно и не заметить ничего необычного. Просто симпатичное, уютное, нормальное место.

Основательница кафе Мария Грекова переехала в Петербург из Москвы четыре года назад. По образованию она специальный психолог, хотела работать и помогать детям с особенностями. Но, впервые попав в технологический колледж, где учатся уже взрослые люди с ментальными нарушениями, поняла: вот где проблема — а что с этими людьми происходит после выпуска? Есть целая группа людей, которая живет невидимой жизнью, вместе с родителями. Все, что ей может предложить наше «здоровое» общество, — это реабилитация и пенсия по инвалидности.



Мария решила таких людей трудоустраивать. «Для человека важно работать, реализовываться, чувствовать себя более самостоятельным. Для того, у кого окружение скручивалось до семьи или до группы в реабилитационном центре, прийти и начать работать в открытом пространстве значит со временем почувствовать себя по-настоящему равным», — объясняет Мария.

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







За три года она с командой открыла уже три площадки, где работают 50 человек с ментальными особенностями. Это «Простые вещи» — инклюзивные мастерские на Васильевском острове, где работают графический, швейный, керамический, кулинарный цеха и арт-студия. Это столярная мастерская. И это кафе «Огурцы» на Фонтанке. Важно, что все пространства открытые — в них может прийти любой человек: просто поболтать и попить чаю, помочь на волонтерских началах или обменяться опытом.

В конце этого года откроется еще и «Нормальное место» в фабричном здании начала XX века на берегу Невы, рядом с «Севкабель Портом». Оно станет кластером сразу нескольких НКО, помогающих разным людям ― с инвалидностью, малообеспеченным, подопечным интернатов и кризисных центров. В резидентах ― «Простые вещи», «Огурцы», магазин «Спасибо!», арт-студия «Перспектив» и студия «Да!».



Зимой заработает только второй этаж, куда переедут «Простые вещи» и столярный цех. Днем в них будут трудиться особые мастера. По вечерам мастерские будут принимать всех желающих. А уже весной 2022 года должен открыться и первый этаж со вторым кафе «Огурцы» — в нем будет больше кухни, свое кулинарное производство, появится кейтеринг.

«У нас в «Нормальном месте» будет 120 мест рабочих мест», — говорит Мария. Будущих работников уже набирают в лист ожидания.

У Марии по-настоящему амбициозные планы: «Когда мы обучим ребят в «Огурцах», они смогут по несколько дней в неделю работать в соседних кафе с нашей поддержкой. Мы хотим сделать инклюзивным весь «Севкабель Порт»».



Нормальное место только для всех

Идея в том, что в «Нормальном месте» будет пространство для всех: кафе, магазин, коворкинг, лекторий и мастерские для мастер-классов. Участники проекта ― НКО хотят, наконец, разрушить изоляцию, в которой живут «не такие, как все» люди. Сейчас большинство россиян существует в одном мире, а люди с инвалидностью или с ментальными нарушениями — в другом, отдельном. И это связано не только с недоступной средой, но и со стигмой. С такими людьми не умеют общаться, не знают, как себя вести, их побаиваются или не любят.



Спокойное восприятие людей, непохожих на тебя, — дело привычки, считает Мария Грекова. «Мы хотим сделать нормой то, что в открытых пространствах работают люди с явными признаками инвалидности. Да, это нормально. Если ты увидишь это раз, увидишь два раза — может быть, сначала тебе не очень понравится. Но со временем ты к этому привыкнешь. Потому что это просто должно стать нормой», — уверена она.

Глобально Мария хочет, чтобы слово «инклюзия» перестали употреблять за ненадобностью, потому что мир превратился бы в инклюзивный. Но она реалистка — пока просто старается расширить сообщество открытых людей в Петербурге и в России в целом.

«Мне говорят: мол, наше общество недостаточно готово к инклюзии, чтобы прямо в центре города открывать такое кафе. А я считаю, что если ничего не начинать, то ничего и не изменится. «Огурцы» — это маленькое кафе, тут 140 квадратных метров. Но в него каждый день заходят толпы людей. Так или иначе они узнают про то, что этот мир разнообразнее, чем им казалось только что. Окей, это 100 человек в день. Но это тот шаг, который мы можем сделать. Да, я понимаю, что система разом не изменится, но это не опускает мои руки. Наоборот, я думаю, как могу сделать так, чтобы и мне было интересно, и чтобы постепенно это привело к изменению системы».

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Просто социальный бизнес

Мария воспринимает «Простые вещи» не просто как благотворительный проект, а именно как социальный бизнес. Шаг за шагом она выстраивает коммерчески устойчивый проект, который держится не только на грантах и пожертвованиях, но и на выручке, и рассчитывает после открытия «Нормального места» выйти на самоокупаемость.

Первое правило — производить действительно красивый и конкурентоспособный продукт. Для этого в мастерских работают профессиональные керамисты, художники-аниматоры, швеи, дизайнеры. Они придумывают предметы, производство которых можно легко разложить на простейшие операции, и легко адаптируют их под заказы бизнеса. Основной канал продаж для «Простых вещей» — именно корпоративные заказы.

Второе правило — не ныть. Даже когда я прямо спрашиваю Марию о сложностях, страхах, ответственности, она тонко уходит от ответа. «Простые вещи» не давят на жалость, вынуждая поддержать их или что-то купить. Они говорят о радости творчества, общения, свободе и равенстве, так что посетителю самому хочется присоединиться.



Наконец, масштабируемость и тиражируемость. Подход «Простых вещей» можно и нужно копировать. Команда активно делится опытом: ездит по стране, читает лекции и берет коллег из других регионов на стажировки.

Зачем?

Зачем Мария этим всем занимается? Отвечает она сама:

«У меня огромный азарт. И я получаю от этого огромное удовольствие, понятное дело. У нас проходят собеседования с новыми ребятами, которых мы набираем в лист ожидания. (Для работы в «Нормальном месте» — Прим.ред.) Примерно раз в неделю, иногда в две к нам приходит пять человек. И после каждого такого дня я понимаю, зачем вообще это все.

Вчера мы разговаривали по видеосвязи с девочкой с синдромом Дауна из поселка под Череповцом. Ее родители думают переезжать в Петербург, потому что там, в поселке, ничего нет. И когда я провожу собеседование, мне, с одной стороны, очень грустно, что там, где они сейчас есть, нет никакой инфраструктуры. С другой стороны, я радуюсь, что есть мы. Представляете, мы сейчас даем такую безопасность и опору для людей, что они могут просто всей семьей переехать из другого города в Петербург и начать кардинально новую жизнь. Это больше чем вдохновение — это совокупность сложных чувств.



И у нас есть люди, которые уже так сделали, уже переехали. Есть ребята, которые в «Простых вещах» впервые получили зарплату и начали самостоятельно жить. Есть те, кто влюбился и завел себе друзей в этом пространстве.

Мастерские работают каждый день, кафе работает каждый день. Жизнь 60 семей меняется каждый день. И это просто система, которую мы создали».

