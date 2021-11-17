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Эрдогану подарили карту «Тюркского мира» с половиной России на ней

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Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карту «Тюркского мира». Об этом 17 ноября сообщается в Twitter партии.

На карте несколько российских регионов, в том числе вся Сибирь, включены в «Тюркский мир». Бахчели и Эрдоган провели 45-минутную встречу во дворце турецкого президента. Никаких официальных заявлений они после этого не делали.

12 ноября в Стамбуле прошел саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), который утвердил Концепцию тюркского мира до 2040 года. Теперь совет называется Организацией тюркских государств, в нее входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, а также Туркмения и Венгрия в качестве наблюдателей.

Отметим, Партия национального движения находится в политическом альянсе с Партией справедливости и развития, которую возглавляет Эрдоган.

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Комментарии (18)

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Больше истерики, товарищи комментаторы….Между тем в твиттере ничего особого и не написано, там всего то текст на турецком дескать товарищ встретился с президентом нашей джумхуриетти Эрдоганом. Карта же весьма смахивает на языковую, на ней семейство тюркских языков, наверняка такой же экстремизм можно увидеть в любой русскоязычной статье по теме тюркских языков, если в ней приведена карта…Это нормально, я видел отечественных турыстов, громко возмущавшихся на карту османской империи для школы.
Abu-Denis
"приятная новость для рослиберды"

Новость, что возрождается турецкая империя зла? Это уже лет пятнадцать не новость, как и то, что она очень схожа с российским самодержавием и имперством головного мозга.
Или новость, что имперская шиза на руинах Константинополя претендует на обломки российской империи? Тоже не новость. Притязания взаимны уже больше трех веков. Это история не про двуглавого византийского орла, а про жабу с гадюкой.
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.... если бы только.
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