Эрдогану подарили карту «Тюркского мира» с половиной России на ней

Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карту «Тюркского мира». Об этом 17 ноября сообщается в Twitter партии.
На карте несколько российских регионов, в том числе вся Сибирь, включены в «Тюркский мир». Бахчели и Эрдоган провели 45-минутную встречу во дворце турецкого президента. Никаких официальных заявлений они после этого не делали.
Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. pic.twitter.com/OOLtsXsRFj— MHP (@MHP_Bilgi) November 17, 2021
12 ноября в Стамбуле прошел саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), который утвердил Концепцию тюркского мира до 2040 года. Теперь совет называется Организацией тюркских государств, в нее входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, а также Туркмения и Венгрия в качестве наблюдателей.
Отметим, Партия национального движения находится в политическом альянсе с Партией справедливости и развития, которую возглавляет Эрдоган.