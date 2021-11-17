«Нажатие моего пальца на боевую кнопку». Лётчик, кто первый сбил спутник c орбиты

Фото: Александр Гарнаев/Facebook Поделиться Поделиться







"Более, чем два десятилетия, как я расстался с допусками. Я даже догадываться не хочу, как это было сделано", - вспоминает про свой опыт работы с "военным космосом" лётчик-испытатель Александр Гарнаев. 47news поговорил с Героем России о том, кого и с чем надо поздравлять после новостей про успешные испытания российского оружия в космосе и далеко ли до "звёздных войн". - Александр Юрьевич, разбирать секреты - дело неблагодарное. Мы этим заниматься не будем. Когда вы узнали про успешное испытание 15 ноября, как вы это восприняли?

- У меня не было никаких эмоций. Я это воспринял как любое новостное сообщение, которых каждый день несколько десятков. - Не каждое новостное сообщение будит Пентагон и космонавтов. Официально сказали: "Испытали успешно перспективную систему". - Для меня эта новость ничего особенного не представляет, потому что я это делал и 30 лет назад. - Радости за коллег нет, что спустя 30 лет они не разучились? - Нет, я не руководствуюсь эмоциями. Откровенно говоря, меня эта область не очень сильно волнует. - Вы ведь понимаете, почему мы обратились именно к вам? Вы ведь работали над решением схожих проблем. - И это продолжение той истории. Но нормальный человек не живёт всю жизнь одной идеей. У человека есть много интересов. За 30 лет очень многое меняется. И то, о чём вы говорите, даже тогда, в те годы, для меня не было это чем-то особенным и выдающимся. Это была одна из тем, которые мы проводили десятками. - У нас же единица. Конкретная. Мировая сенсация – "русские испытали оружие в космосе".

- Я почему редко общаюсь с журналистами. Современная журнолажная тусовка никак не может понять, что в мире существуют обычные люди, которым эти все хайпы по барабану. И в интернете. И по телевизору. Которые их фильтруют. - Это не просто "хайпы". Это предмет диалога больших начальников. И поэтому это интересно обывателю. - А я не думаю, что у обывателя это вызывает большой интерес. Но даже если вызывает интерес, то лично у меня, как обывателя, это большой интерес не вызывает. - Можете оценить реакцию на случившееся? С той стороны планеты говорят, что такие эксперименты "безрассудны и опасны, они угрожают также китайской космической станции и тайконавтам на борту". На этой стороне говорят, что "успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". - У нас любая новость на любую тему, начиная от юбок Ксюши и заканчивая гламуром, вызывает, как правило, полярные реакции. В данном случае тоже не вижу разницы. Одни думают так. Другие думают иначе. Это ваша работа - пытаться объяснять. Я, по возможности, вам помогаю. Но не хочу из себя корчить не себя. Не пытайтесь мне навязать.

- Правда интересно, чем это уникально. Если вспоминать ваш опыт. - Ну, вы можете сравнить мобильный телефон, который сейчас у вас лежит в кармане, с телефоном, который у вас был 30 лет назад? - Ровно такая пропорция сейчас? - Да. Технологии меняются радикально за такой срок. Технологически задача решается теперь совершенно иначе, чем она решалась тремя десятилетиями раньше. - Это абсолютно "секретные" дела? Можно только догадываться о том, как это работает? - Я даже догадываться не хочу, как это было сделано. Вы читали Ильфа и Петрова "Золотой телёнок"? - Конечно. - Там самая крылатая фраза Бендера: "Я прочитал много книг, но больше всего чту одну – Уголовный кодекс" (в оригинале: "Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость" - ред.). - Все чтим. - И незнание законов не освобождает от ответственности. С точки зрения российского законодательства, начиная с прошлого месяца, в Российской Федерации могут привлечь по статье "Государственная измена" не только за рассекречивание гостайны, но и за сбор и аналитику информации, которая находится в открытом доступе. То есть следователь может тогда ещё и не родился вообще, когда я уже делал боевые работы по орбитальному объекту. А сейчас захочет звёздочку на погоны и притянет меня за усы к статье "Госизмена" (смеётся).

- Будет сенсация: "Героя России подтащили к госизмене". - Ну, я уже много знаю учёных, который подтащили. Правда, они не герои… Тем не менее, достаточно компетентные люди, которые сидят в Лефортово, а им лишний раз не дают даже с адвокатом встретиться… - Известно, что в день испытаний на МКС случился аврал. Разбудили в ночи, отправили сидеть по модулям, которые возвращают на Землю. Корректировали орбиту станции. Совпадение? - Я не знаю. Я такие вопросы узнаю не из новостных выпусков. А сейчас командир Международной космической станции – Антон Шкаплеров (профессиональный военный лётчик – ред.), мой однополчанин, с которым мы постоянно на связи, мне ничего такого не говорил. - То есть поведение американской стороны, их упрёки, трактуем как "политика"? - Да. А меня это не интересует. - Известно, что РФ пытается начать диалог с другими космическими державами о принципах использования космоса с военной точки зрения. После 15 ноября можно забыть про безоружный космос? - (Долгая пауза) Я могу комментировать не то, что сейчас было, а то, что было 30 лет назад. А ровно 30 лет назад было вот что. Одним нажатием указательного пальца правой руки была остановлена вся программа "Стратегической оборонной инициативы" (Strategic Defense Initiative, "Звёздные войны", программа США по созданию глобальной ПРО с элементами космического базирования – ред.). Самая первая серия "Звёздных войн". Я один раз нажал пальчиком. Правда, до этого я три года в Сара-Шагане (военный полигон в Казахстане – ред.) не вылезал из песков. Тем не менее, всё закончилось одним нажатием пальчика 26 июля 1991 года. Когда десять миллиардов долларов отправились в унитаз. Конгресс прекратил финансирование. Программа была закрыта. Вот и все договаривания. Это справка из истории. Я сегодня отвечал на эти вопросы старшеклассникам.

- Если вы видите параллели с тем, что было 30 лет назад, значит, вы сегодня не удивитесь, если увидите, что угрозы из космоса, о которых говорит Москва, исчезнут? - Я вообще ничему не удивлюсь. Просто в таких сложных областях, технологичных и наукоёмких, идёт соревнование интеллектов. Это не соревнование денег. В тот момент наша программа стоила, может быть, 1% от американского финансирования. Но полностью его (программу СОИ) закрыла. Как сейчас будет, я не знаю. Будет как будет. - Вы можете назвать испытания 15 ноября "понуждением к диалогу"? - Я не догадками руководствуюсь, а фактами. Историческими фактами, непосредственным участником которых я был. Нажатию моего пальца на боевую кнопку предшествовала долгая многолетняя работа десятков тысяч людей. Вот и все переговоры, ***! Конгресс США закрыл финансирование. СОИ закрыли.

Фото: из личного архива Александра Гарнаева Поделиться Поделиться







- Можете объяснить, почему атаковали именно спутник "Целина"? Потому что старый? Большой (около 2 тонн – ред.)? Украинский (производился в ОКБ "Южное" - ред.)?

- Где его делали, конечно, не имеет значения. Большой или небольшой? Это мало имеет значений. Насчёт того, что старый, – да. - Министр обороны вслух сказал, что отработали "ювелирно". Можете поздравить коллег? Успех? - (Пауза) Если они нуждаются в моих поздравлениях. Ещё раз повторяю, эта сфера довольно много лет меня мало волнует. Прошло уже более, чем два десятилетия, как я предпринял титанические усилия, чтобы мне расстаться с допусками, соответствующими режимными. Поэтому мне не хочется обратно соваться… - Ну я же не про допуски. Я про человеческое. Можете поздравить товарищей? Действительно, ведь испытание прошло успешно. - Допустим, такой человек, как я, кого-то с чем-то поздравляет. Такой человек должен точно знать, кого и с чем. Потому что фальши у нас сейчас - выше крыши. У нас всё переполнено фальшью. В том числе от самых больших руководителей. Поэтому я не знаю достоверно, что было, а что нет. А то, что у нас заявляет министр обороны, или президент подписывает указы… Я к этому не идеалистически отношусь, а весьма критично. - Не удивитесь, что блеф, а осколки МКС угрожали "китайские"? Сначала так и говорили. - Нет-нет. Я не удивлюсь ничему. P.S. После испытаний 15 ноября Александр Гарнаев опубликовал у себя в Facebook фрагмент своей биографии, где описываются упоминаемые события. 47news.ru

