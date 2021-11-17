Госдеп США: Россия в «черном списке» стран с несвободным вероисповеданием

Госдепартамент США внес Россию в «черный список» стран, где нарушается свобода вероисповедания. Об этом говорится в публикации от имени госсекретаря Энтони Блинкена, размещенной на сайте ведомства 17 ноября.
«Я обозначаю Бирму, Китайскую Народную Республику, Эритрею, Иран, КНДР, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан в качестве стран, вызывающих особую озабоченность в связи с тем, что они причастны к «систематическим, продолжающимся и вопиющим нарушениям свободы вероисповедания» или допускали их», — говорится в тексте.
В докладе подчеркивается, что США продолжат оказывать давление на правительства, чтобы они «исправили недостатки в законодательстве и практике» и привлекли к ответу нарушителей.
В традиционном докладе США не впервые критикуют Россию. «Борьба с исламскими сепаратистами в некоторых регионах привела к неразборчивым действиям в отношении мусульман со стороны местных властей», — значилось там в 2013 году. Кроме того, многие «нетрадиционные» религиозные организации жалуются на отсутствие регистрации, в то время как Русская православная церковь имеет преимущественный доступ в государственные институты, такие как школы, армия и тюрьмы, заявляли в госдепартаменте.