Госдеп США: Россия в «черном списке» стран с несвободным вероисповеданием

Госдепартамент США внес Россию в «черный список» стран, где нарушается свобода вероисповедания. Об этом говорится в публикации от имени госсекретаря Энтони Блинкена, размещенной на сайте ведомства 17 ноября.



«Я обозначаю Бирму, Китайскую Народную Республику, Эритрею, Иран, КНДР, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан в качестве стран, вызывающих особую озабоченность в связи с тем, что они причастны к «систематическим, продолжающимся и вопиющим нарушениям свободы вероисповедания» или допускали их», — говорится в тексте.

