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Госдеп США: Россия в «черном списке» стран с несвободным вероисповеданием

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Госдепартамент США внес Россию в «черный список» стран, где нарушается свобода вероисповедания. Об этом говорится в публикации от имени госсекретаря Энтони Блинкена, размещенной на сайте ведомства 17 ноября.

«Я обозначаю Бирму, Китайскую Народную Республику, Эритрею, Иран, КНДР, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан в качестве стран, вызывающих особую озабоченность в связи с тем, что они причастны к «систематическим, продолжающимся и вопиющим нарушениям свободы вероисповедания» или допускали их», — говорится в тексте.

В докладе подчеркивается, что США продолжат оказывать давление на правительства, чтобы они «исправили недостатки в законодательстве и практике» и привлекли к ответу нарушителей.

В традиционном докладе США не впервые критикуют Россию. «Борьба с исламскими сепаратистами в некоторых регионах привела к неразборчивым действиям в отношении мусульман со стороны местных властей», — значилось там в 2013 году. Кроме того, многие «нетрадиционные» религиозные организации жалуются на отсутствие регистрации, в то время как Русская православная церковь имеет преимущественный доступ в государственные институты, такие как школы, армия и тюрьмы, заявляли в госдепартаменте.

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Комментарии (2)

Pilat
А-ха-ха-ХА
Так вот оказывается кто виноват в засилии духовных скреп - госдеп!
Денеб
Если бы только с "несвободным вероисповеданием"..... Глупые всё-таки американцы! Нашли, в чём упрекнуть Арканар......
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