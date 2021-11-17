Огромную школу строят на юге Петербурга. В ней будет подземный этаж, 2 бассейна и 6 спортзалов

Самую большую в Пушкинском районе Петербурга школу обещают построить в микрорайоне новостроек в Шушарах. Сейчас завершается «нулевой цикл», возводится цокольный этаж. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба Смольного.



Школа рассчитана на 77 классов, в том числе 28 начальных — по семь в параллели. В ней смогут учиться 1925 детей. Пятиэтажное здание с одним подземным этажом будет состоять из двух функциональных блоков — учебного и учебно-оздоровительного. Предусмотрены два бассейна, шесть спортивных залов.

