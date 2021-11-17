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Огромную школу строят на юге Петербурга. В ней будет подземный этаж, 2 бассейна и 6 спортзалов

В Шушарах появится школа на 1925 мест

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Самую большую в Пушкинском районе Петербурга школу обещают построить в микрорайоне новостроек в Шушарах. Сейчас завершается «нулевой цикл», возводится цокольный этаж. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба Смольного.

Школа рассчитана на 77 классов, в том числе 28 начальных — по семь в параллели. В ней смогут учиться 1925 детей. Пятиэтажное здание с одним подземным этажом будет состоять из двух функциональных блоков — учебного и учебно-оздоровительного. Предусмотрены два бассейна, шесть спортивных залов.

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По соглашению с комитетом имущественных отношений компания «Дальпитерстрой» планирует построить школу к декабрю 2022 года и получить разрешение на ввод в эксплуатацию в 2023 году.

Администрация района занимается снижением дисбаланса между жилой застройкой и объектами социальной инфраструктуры. В 2018 году она приняла программу о строительстве 24 садиков и 8 школ до 2025 года. Сейчас 24 объекта находятся в проектировании и строительстве.

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Комментарии (4)

Pilat
А подземная парковка нужна для яжематерей?
Денеб
"Школа рассчитана на 77 классов, в том числе 28 начальных — по семь в параллели"
Будущий первоклассники! Добро пожаловать в 1-Ё класс!
265984735
Оборот «находиться в проектировании и строительстве» – это явно новое слово в русском языке. Жаль, что у «Фонтанки» нет журналистов с родным и грамотным русским языком.
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