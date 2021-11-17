Посмотрите, как в Австралии земля краснеет от крабов. Из-за них закрывают дороги

Около 50 миллионов крабов захватили остров Рождества в Австралии. Их ежегодная массовая миграция в период размножения привлекает туристов со всего мира.



Как пишет 17 ноября News.com.au, крабы мигрируют в определённую фазу луны, им нужно добраться из лесов до побережья, где они выводят потомство. Важное условие миграции — дождь. За пару месяцев до начала этого процесса на острове устанавливают специальные ограждения и перекрывают дороги, чтоб защитить крабов.

