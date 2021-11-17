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Посмотрите, как в Австралии земля краснеет от крабов. Из-за них закрывают дороги

Туристы в Австралии не могут спать из-за стука крабов

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Около 50 миллионов крабов захватили остров Рождества в Австралии. Их ежегодная массовая миграция в период размножения привлекает туристов со всего мира.

Как пишет 17 ноября News.com.au, крабы мигрируют в определённую фазу луны, им нужно добраться из лесов до побережья, где они выводят потомство. Важное условие миграции — дождь. За пару месяцев до начала этого процесса на острове устанавливают специальные ограждения и перекрывают дороги, чтоб защитить крабов.

Соцсети наводнили впечатляющие кадры нашествия ракообразных.

«Мы вставали лагерем в этом районе несколько раз, но никогда не видели так много крабов, — рассказывает местная жительница Эми Луетич. — Как только мы начали готовить, они заполонили всё. Мой сын насчитал 52. Мы поставили палатки подальше от кухни, но соседи говорят, что всю ночь слышали, как крабы стучали снаружи вокруг их палатки».

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Комментарии (1)

Денеб
У нас тоже есть.... Галерный краб......
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