Скончался многолетний главный хранитель Русского музея Иван Карлов

В Петербурге 17 ноября в возрасте 68 лет скончался Иван Карлов — кандидат философских наук, на протяжении многих лет главный хранитель Государственного Русского музея. Об этом сообщили в самом учреждении культуры.



Иван Карлов работал в Русском музее с 1975 года — был музейным смотрителем, внештатным экскурсоводом, младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, ученым секретарем. С 1989 года был назначен заместителем директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей. С назначением на эту должность Ольги Бабиной в 2017 году был переведен на должность главного специалиста по теории и истории хранительской и реставрационной работы.

