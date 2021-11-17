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Скончался многолетний главный хранитель Русского музея Иван Карлов

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В Петербурге 17 ноября в возрасте 68 лет скончался Иван Карлов — кандидат философских наук, на протяжении многих лет главный хранитель Государственного Русского музея. Об этом сообщили в самом учреждении культуры.

Иван Карлов работал в Русском музее с 1975 года — был музейным смотрителем, внештатным экскурсоводом, младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, ученым секретарем. С 1989 года был назначен заместителем директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей. С назначением на эту должность Ольги Бабиной в 2017 году был переведен на должность главного специалиста по теории и истории хранительской и реставрационной работы.

«Иван Иванович, глубоко образованный человек, в 1975 году окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова по специальности «искусствоведение», имел ученую степень кандидата философских наук, защитив диссертацию по теме «Пространство музея в воспроизводстве современного российского общества» в 2006 году», — говорится в сообщении музея.

8 ноября дочь Ивана Карлова — сотрудник отдела новейших течений музея Анастасия Карлова — написала в соцсетях, что вся ее семья болеет коронавирусом.

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