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МВД насчитало в России почти 820 тысяч нелегальных мигрантов

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Число граждан из стран СНГ, которые в настоящий момент находятся в России, оценивается в 5,5 млн человек. При этом 819,6 тысячи живут нелегально. Об этом рассказал 17 ноября первый замглавы МВД РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой на встрече секретарей Советов безопасности стран СНГ. Подробности выяснил «Коммерсантъ».

По словам заместителя министра, до начала пандемии коронавируса в России проживали 8,2 млн граждан стран СНГ. Горовой отметил, что, несмотря на уменьшение числа мигрантов, количество совершаемых ими преступлений остается высоким. За 9 месяцев 2021 года — 21,7 тыс. случаев (-10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Кроме того, был зафиксирован рост числа преступлений экстремистской направленности (30 случаев; +42%) и террористического характера (147; +18,5%).

С 1 октября в России формально прекратил действовать мораторий на депортацию нелегальных мигрантов, введенный весной 2020 года из-за пандемии коронавируса.

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Комментарии (12)

Аппаратчик мокрой классификации
Как на митингах кавайного считали? :)))
265055770
А тех, кто успел стать россиянином, благодаря бракам, фиктивным и не только, сколько?
VKuser2851963
это без Мурино и Кудрово
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