МВД насчитало в России почти 820 тысяч нелегальных мигрантов

Число граждан из стран СНГ, которые в настоящий момент находятся в России, оценивается в 5,5 млн человек. При этом 819,6 тысячи живут нелегально. Об этом рассказал 17 ноября первый замглавы МВД РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой на встрече секретарей Советов безопасности стран СНГ. Подробности выяснил «Коммерсантъ».



По словам заместителя министра, до начала пандемии коронавируса в России проживали 8,2 млн граждан стран СНГ. Горовой отметил, что, несмотря на уменьшение числа мигрантов, количество совершаемых ими преступлений остается высоким. За 9 месяцев 2021 года — 21,7 тыс. случаев (-10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Кроме того, был зафиксирован рост числа преступлений экстремистской направленности (30 случаев; +42%) и террористического характера (147; +18,5%).

