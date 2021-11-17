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Пожар и взрыв в Ломоносове, госпитализирована женщина

Во время пожара в деревянном доме в Ломоносове (Петродворцовый район Петербурга) взорвался газ. Несколько баллонов удалось вынести. Также спасли женщину, сейчас она в больнице.

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Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, вызов на Нагорную улицу, 22, поступил в 16 часов. Огонь охватил 60 квадратных метров в жилом доме. Это двухэтажный частный дом размером 10 на 12 метров. На место выехали четыре расчёта — 20 сотрудников МЧС.

Очевидцы в соцсетях пишут, что слышали взрыв. Действительно, по данным ГУ МЧС, взорвался один газовый баллон. Шесть других пожарные успели вынести. К 17:16 они справились с открытым огнём, была дана локализация.

В группе «Мы ломоносовцы» «ВКонтакте» местные жители утверждают, что это, видимо, пустая дача и внутри якобы никого не было. Однако МЧС сообщает о пострадавшей. Женщине 58 лет. Она госпитализирована.

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