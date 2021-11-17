Пожар и взрыв в Ломоносове, госпитализирована женщина

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, вызов на Нагорную улицу, 22, поступил в 16 часов. Огонь охватил 60 квадратных метров в жилом доме. Это двухэтажный частный дом размером 10 на 12 метров. На место выехали четыре расчёта — 20 сотрудников МЧС.



Очевидцы в соцсетях пишут, что слышали взрыв. Действительно, по данным ГУ МЧС, взорвался один газовый баллон. Шесть других пожарные успели вынести. К 17:16 они справились с открытым огнём, была дана локализация.

