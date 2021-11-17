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В Петербурге арестован диджей и саунд-продюсер. Он с собакой и угрозами пошел на участкового

Петродворцовый районный суд вынес постановление о заключении под стражу диджея, саунд-продюсера и гендиректора ООО «НЬЮ ВЭЙВ РЕКОРДС» Сергея Кравцова. 33-летний музыкант обвиняется в оскорблении представителя власти и применения насилия по отношению к нему.

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Как сообщает 17 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга, по материалам проверки, в шестом часу вечера 31 октября Кравцов, находясь у дома 97 по Лесной (это рядом с юридическим адресом его фирмы) «публично, в неприличной форме, в присутствии свидетелей, выразился в адрес участкового уполномоченного 85 отдела полиции». Диджей обматерил полицейского и заявил, что если тот зайдет к нему на участок, то он его застрелит. Также Кравцов держал рядом с собой собаку без намордника, которую теоретически мог натравить на участкового.

Кравцова задержали 16 ноября и в тот же день предъявили обвинение. Вину он не признал. Под стражей диджей пробудет как минимум до 15 января.

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Комментарии (3)

wolfang
Реальный отморозок. Если он с полицией такой борзый, представляю, что будут, если с таким столкнешься на улице или на дороге...
Гриб
Ах вон оно что.В вк полно видео этого происшествия.Если он диджей и продюсер, то я не гриб, а лох чилийский. Там чичигага старой формации, пиджкак малинового только не хватает
kоt-obormot
Я даже догадываюсь, где он диджеем подрабатывает, в ближайшей дурке - судя по всему.
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