В Петербурге арестован диджей и саунд-продюсер. Он с собакой и угрозами пошел на участкового

Как сообщает 17 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга, по материалам проверки, в шестом часу вечера 31 октября Кравцов, находясь у дома 97 по Лесной (это рядом с юридическим адресом его фирмы) «публично, в неприличной форме, в присутствии свидетелей, выразился в адрес участкового уполномоченного 85 отдела полиции». Диджей обматерил полицейского и заявил, что если тот зайдет к нему на участок, то он его застрелит. Также Кравцов держал рядом с собой собаку без намордника, которую теоретически мог натравить на участкового.



Кравцова задержали 16 ноября и в тот же день предъявили обвинение. Вину он не признал. Под стражей диджей пробудет как минимум до 15 января.

