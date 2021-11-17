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Кредитный рейтинг облигаций компании «АБЗ-1» повышен

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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг дебютного выпуска облигаций ОАО «Асфальтобетонный завод № 1» (входит в Группу компаний «АБЗ-1») до уровня «ruBBB».

Как отметили в ГК «АБЗ-1», рост рейтинга обусловлен хорошими финансовыми результатами по итогам 2020 года и первого полугодия 2021 года, улучшением метрик прогнозной ликвидности, а также ростом прозрачности компании в связи с выпуском биржевых облигаций. Агентство учитывает обеспеченность группы контрактной базой и позицию на рынке.

Напомним, ГК «АБЗ-1» стала первым из региональных игроков инфраструктурного строительства, успешно вышедшим на публичный рынок долговых ценных бумаг в РФ, разместив в декабре 2020 года на Московской Бирже дебютный выпуск 3-х летних облигаций объемом 3 млрд рублей со ставкой 12% на весь срок обращения бумаг.

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