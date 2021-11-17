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«Опять весь вечер картошку чистить». Нижегородский минздрав выпустил ремейк «Золушки» с QR-кодом

Нижегородские власти выпустили коронавирусную сказку о Золушке

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Сказку «Золушка» переосмыслили в Нижегородской области с точки зрения актуальной повестки. Главной героине потребовался QR-код.

Автор: Про Город Нижний Новгород | Новости области / vk.com

Как сообщает 17 ноября местный портал «Про город», министерство здравоохранения Нижегородской области выпустило свою версию сказки «Золушка». Теперь пропуском на бал стал QR-код, но у Золушки его нет. «Опять весь вечер картошку чистить», — расстраивается она.

В публичный доступ выложена только первая серия. Минздрав обещает позже опубликовать продолжение.

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Комментарии (5)

f0ntan
Нижегородский Минздрав выпустил ролик про нелегальных куар-кодов, получаемых без реальной прививки. А именно - в этом ролике Золушка захотела получить куриный код, фактически не прививаясь. За что агитирует Нижегородский Минздрав! За фейковые куар-коды?
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.... Киркоров вон тоже творчески переосмыслил .... сказку ))) прямо на детском шоу «Лучше всех». Минздрав, МВД и СК это не интересно ?)))
---- Матерный всплеск Киркорова на детском шоу «Лучше всех» вызвал резкое осуждение общественности. Филипп Бедросович разразился матом в присутствии детей, и это провокационное видео сразу попало в Сеть.
тов
Лучше с этой темой не шутить.

Врачи сейчас думают как бы им с вакцинации детей соскочить, чтобы потом перед родителями не отвечать за последствия.
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