«Опять весь вечер картошку чистить». Нижегородский минздрав выпустил ремейк «Золушки» с QR-кодом

Сказку «Золушка» переосмыслили в Нижегородской области с точки зрения актуальной повестки. Главной героине потребовался QR-код.
Автор: Про Город Нижний Новгород | Новости области / vk.com
Как сообщает 17 ноября местный портал «Про город», министерство здравоохранения Нижегородской области выпустило свою версию сказки «Золушка». Теперь пропуском на бал стал QR-код, но у Золушки его нет. «Опять весь вечер картошку чистить», — расстраивается она.
В публичный доступ выложена только первая серия. Минздрав обещает позже опубликовать продолжение.