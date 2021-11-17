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Массовое ДТП с маршруткой парализовало Таллинское шоссе

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Плотная пробки образовалась днём 17 ноября на Таллинском шоссе из-за массовой аварии.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», в районе дома 198 по Таллинскому, после развязки с КАД столкнулись маршрутка и три легковых автомобиля. Виновником очевидцы называют водителя маршрутки, который якобы «разогнался, не успел затормозить».

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Повреждения у машин, судя по фотографиям, не очень серьёзные. Скорых не видно. Одна из легковушек развёрнута навстречу движению. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Судя по «Яндекс.Карте», на Таллинском шоссе образовалась километровая «бордовая» пробка. По Волхонскому шоссе едут быстрее, но затор длиннее — почти 3 километра.

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В целом загруженность дорог Петербурга составляет обычные для данного времени суток 4 балла. Утренний максимум достиг 6 баллов, что типично для осени и зимы. Вчера вечером, напомним, было 9 баллов.

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