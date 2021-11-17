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ЕСПЧ: Учителям запрещено оскорблять школьников

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Европейский суд по правам человека признал незаконным оскорбления школьников учителями.

«Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вступился за школьника из Хорватии, которого оскорбил учитель»,– сообщает 17 ноября РИА Новости.

Верховный суд РФ включил случай в обобщение решений ЕСПЧ, так как правовые позиции суда в Страсбурге распространяются на страны, присоединившиеся к Европейской конвенции по правам человека.

Хорватский педагог назвал опоздавшего ученика «деревенщиной» и «дураком». У школьника после этого выявили «посттравматическое стрессовое расстройство». Власти Хорватии не захотели рассматривать произошедшее. Министерство образования посчитало инцидент внутренним делом школы, а прокуратура отклонила жалобу.

ЕСПЧ встал на сторону ученика. Суд рекомендовал странам, подписавшим конвенцию, запретить «любые формы насилия или жестокого обращения в образовательных учреждениях».

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Комментарии (6)

Noid
А школьникам ЕСПЧ запретил оскорблять учителей?
denga
Интересно а как связано место рождения и интеллект. Дурак, у нас Россия, это целый корабль этих умниц и ничего плывем, а деревенщина это что?
Так плохо? А тех кто родился в городе как называть? городовой? Видимо у того кто назывался учителем самого не все дома, а также домовые не все умные. Потому что воспитанием не блещет,батенька.
Но учитель пропиарил себя на весь Евросоюз, даже мы о нем услышали
Kilrathi
"Ваша двойка меня оскорбляет!!!" (с) :)))
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