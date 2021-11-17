ЕСПЧ: Учителям запрещено оскорблять школьников

Европейский суд по правам человека признал незаконным оскорбления школьников учителями.



«Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вступился за школьника из Хорватии, которого оскорбил учитель»,– сообщает 17 ноября РИА Новости.



Верховный суд РФ включил случай в обобщение решений ЕСПЧ, так как правовые позиции суда в Страсбурге распространяются на страны, присоединившиеся к Европейской конвенции по правам человека.



Хорватский педагог назвал опоздавшего ученика «деревенщиной» и «дураком». У школьника после этого выявили «посттравматическое стрессовое расстройство». Власти Хорватии не захотели рассматривать произошедшее. Министерство образования посчитало инцидент внутренним делом школы, а прокуратура отклонила жалобу.

