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С 2023 года новорожденных в России будут обследовать на 36 заболеваний, среди них СМА

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С 2023 года новорожденных в России будут обследовать на 36 заболеваний. Об этом на пресс-конференции по спинальной мышечной атрофии заявил главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев.

«С 2023 года будет расширен перечень скринированных заболеваний для всех новорожденных. Сейчас все новорожденные в нашей стране — это 1,4 миллиона — они обследуются на пять наследственных заболеваний, с 2023 года это будет обследование на 36 заболеваний, и одно из них — это спинальная мышечная атрофия», — сказал Куцев 17 ноября (цитата по РИА Новости).

По его словам, должны быть подготовлены нормативные документы, закуплено оборудование и расходные материалы. Вдобавок необходимо обучить специалистов, на это уйдет оставшаяся часть 2021 года, весь 2022-й и, вероятно, первая половина 2023-го.

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Комментарии (8)

Dazdraperma
Рожать нужно будет дома. Ну, или в частных/альтернативных роддомах.
vader
Вот зачем генетические паспорта готовили...
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