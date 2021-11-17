С 2023 года новорожденных в России будут обследовать на 36 заболеваний, среди них СМА

С 2023 года новорожденных в России будут обследовать на 36 заболеваний. Об этом на пресс-конференции по спинальной мышечной атрофии заявил главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев.



«С 2023 года будет расширен перечень скринированных заболеваний для всех новорожденных. Сейчас все новорожденные в нашей стране — это 1,4 миллиона — они обследуются на пять наследственных заболеваний, с 2023 года это будет обследование на 36 заболеваний, и одно из них — это спинальная мышечная атрофия», — сказал Куцев 17 ноября (цитата по РИА Новости).

