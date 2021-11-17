Новый сервис подписки на автомобили объединит преимущества лизинга и каршеринга

Банк ВТБ вместе с ВТБ Лизинг запускает подписку на автомобили — его можно будет взять в аренду на срок от 6 месяцев до двух лет. Ожидается, что это поможет сэкономить на каршеринге тем, кто не хочет приобретать машину или брать автокредит. Для аренды автомобиля нужен только паспорт и водительское удостоверение. Перед началом аренды надо внести минимальный обеспечительный платеж — 20 тысяч рублей, который будет возвращен в конце ее срока, при этом предоставления документов, подтверждающих доход, не нужно. Стоимость аренды нового транспортного средства составит от 29 тысяч рублей в месяц, в зависимости от выбранной модели и срока аренды — оно должно быть не меньше 6 месяцев. В стоимость входит регистрация транспорта в ГИБДД, техобслуживание, страхование, уплата налогов, круглосуточная помощь на дороге, вызов аварийного комиссара, замена расходных материалов и сезонных комплектов шин, в том числе их хранение. Авансовые платежи за сервис не взимаются. По оценкам специалистов ВТБ, при регулярном использовании подписка может быть выгоднее до 40%, чем каршеринг, а ежемесячный платёж — меньше, чем по автокредиту.

По контракту, можно проехать до 20 тыс. км в год, а передвигаться можно по всей России.

«Мы видим большой потенциал в таких новых формах владения автомобилем, как подписка, — комментирует член правления ВТБ Святослав Островский. — Сумма ежемесячного платежа по подписке у нас ниже, чем у конкурентов, автомобили в наличии, поэтому клиенты могут сразу ездить на новой машине, не расходуя лишнее время и средства на ее поиск, покупку и оформление сопутствующих услуг. Для аренды необходимо лишь выбрать марку и модель на сайте ВТБ и подать заявку на услугу. Клиент сможет забрать автомобиль как в дилерском центре в городе проживания, так и заказать доставку. В декабре мы планируем запустить сервис подписки в ВТБ Онлайн». «Мы считаем, что темпы развития шеринговых услуг в сегменте легковых автомобилей в ближайшие годы будут только расти, — отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер. — Сервисы такси, каршеринга, подписки стабильно набирают популярность у потребителей, число их пользователей постоянно увеличивается. Платформенная экономика создает новые ниши, и такой новой платформой стала сегодня подписка на автомобиль. Наш новый продукт стратегически интересен для расширения потенциальной аудитории клиентов и общего усиления рыночных позиций компании. Конечно, с одной стороны, это в большой степени эксперимент для российского рынка лизинга. С другой стороны, продукт дает нам реальную возможность выйти в наиболее массовый сегмент работы с физическими лицами».