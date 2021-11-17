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Умерла телеведущая «АБВГДейки» Кристина Асмаловская. У неё был диагностирован коронавирус

Скончалась от коронавируса ведущая «АБВГДейки» и участница шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская

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В возрасте 41 года умерла ведущая детской программы «АБВГДейка» и участница шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская. У актрисы был диагностирован коронавирус.

Как сообщила художественный руководитель программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева в «Фейсбуке» 17 ноября, Асмаловская не сделала прививку. Первый раз её госпитализировали с камнем в желчном пузыре. После выписки телеведущая начала задыхаться, у нее выявили COVID-19. «Становилось хуже и хуже, ее перевели в реанимацию. И вчера утром она скончалась. Была на аппарате ИВЛ. Окончательный диагноз сегодня выдадут в больнице, к вечеру будет полная ясность», — рассказала РБК Черняева.

Кристина Асмаловская с 2010 года вела передачу «АБВГДейка». Также она снималась в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви», участвовала в шоу «Танцы со звездами».

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Комментарии (9)

SERGEY111
В больнице и прилип этот вирус . Коллега сломал ноженьку и попал в больницу на операцию , должны были выписать на третий день но там подцепил ковид и еще три недели пролежал - слава Богу жив , если че был привитый .
DEMOMON
Кто это ваще?
260569221
Так, так… а с этого момента поподробнее…
Она сделала прививку???
Если да, то это уже сами знаете что….
Если нет, то как так?? Они же все топят за укол
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