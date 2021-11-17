Умерла телеведущая «АБВГДейки» Кристина Асмаловская. У неё был диагностирован коронавирус

В возрасте 41 года умерла ведущая детской программы «АБВГДейка» и участница шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская. У актрисы был диагностирован коронавирус.
Звезда шоу «Танцы со звездами» умерла от коронавируса— ГлавТвит (@GlavTW) November 16, 2021
Умерла артистка Кристина Асмаловская, звезда шоу «Танцы со звездами». Ее коллега, телеведущая Татьяна Черняева сообщила об этом в своем Facebook. Черняева отметила, что причиной смерти Асмаловской стал коронавирус. По ее с... pic.twitter.com/pb90a3kz04
Как сообщила художественный руководитель программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева в «Фейсбуке» 17 ноября, Асмаловская не сделала прививку. Первый раз её госпитализировали с камнем в желчном пузыре. После выписки телеведущая начала задыхаться, у нее выявили COVID-19. «Становилось хуже и хуже, ее перевели в реанимацию. И вчера утром она скончалась. Была на аппарате ИВЛ. Окончательный диагноз сегодня выдадут в больнице, к вечеру будет полная ясность», — рассказала РБК Черняева.
Кристина Асмаловская с 2010 года вела передачу «АБВГДейка». Также она снималась в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви», участвовала в шоу «Танцы со звездами».