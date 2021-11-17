Коронавирусные больные в Петербурге освобождают койки

Как следует из эпидемиологической справки от 17 ноября, за минувшие сутки в ковидные больницы Петербурга доставили 397 человек. Неделю назад, 10 ноября, в стационары поступили 425 человек, а две недели назад — 507.



Число пациентов в медучреждениях, которое еще недавно приближалось к 8 000, снизилось к 17 ноября до 7 217. Из них 692 находятся в реанимации, а 334 подключены к ИВЛ. Общий коечный фонд прежний — 9 488 коек. На амбулаторном лечении — 38 340 человек. Еще недавно их было больше 40 тысяч.



За минувшие сутки первично вакцинировали, без учета «Спутника Лайт», 14 715 человек. Закончили цикл еще 13 476. Всего с начала прививочной кампании в Петербурге полностью вакцинировали 2,03 млн жителей. В запасе еще 566 тысяч доз.

