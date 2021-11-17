Даларнские лошадки — яркая акция в поддержку животных

Даларнские лошадки — деревянные фигурки, которые в Швеции традиционно дарят на на свадьбу, день рождения, юбилей, выпускной или церемонию открытия. Их делают разных размеров и раскрашивают по-разному.
В МЕГЕ Дыбенко фигуры лошадей обновили стрит-художники, известные своим нестандартным взглядом на искусство и в целом на мир вокруг. Виктор Забуга (@victorzabuga) — резонансный художник, стремящийся привнести в жизнь горожанина естественность, простоту и сентиментальность. Турбен (@turben1) искренними произведениями в стиле примитивизма напоминает о мелочах, которые способны сделать жизнь счастливее. Их творческими усилиями деревянные скульптуры стали яркими арт-объектами, созданными по принципу «устойчивого развития», то есть со вниманием к проблемам экологии и общества.
Увидеть лошадей в МЕГЕ Дыбенко можно до 28 ноября — потом они переедут на территорию фонда «Я свободен». Эта организация активно участвует в развитии зоозащиты и законодательной базы против жестокой эксплуатации животных. Флагманский проект фонда — многофункциональный центр реабилитации «СвободаЦентр», открытый летом 2021 года в Ленобласти. Там лечат лошадей, пострадавших от рук людей.
Помочь фонду «Я свободен» и «СвободаЦентру» может каждый — это легко осуществить посредством разовых или регулярных пожертвований. Деньги идут на обустройство конюшен и приютов, обследование и лечение животных с тяжелыми заболеваниями, решение других задач благотворительных организаций.
Как и многие инициативы МЕГИ Дыбенко, нынешняя акция направлена на укрепление прогрессивного комьюнити: из года в год МЕГА расширяет круг социально ответственных, отзывчивых людей, неравнодушных к экосистеме города, области, страны и планеты.
Материал подготовлен специально для МЕГА Дыбенко