Даларнские лошадки — яркая акция в поддержку животных

Даларнские лошадки — деревянные фигурки, которые в Швеции традиционно дарят на на свадьбу, день рождения, юбилей, выпускной или церемонию открытия. Их делают разных размеров и раскрашивают по-разному.



В МЕГЕ Дыбенко фигуры лошадей обновили стрит-художники, известные своим нестандартным взглядом на искусство и в целом на мир вокруг. Виктор Забуга (@victorzabuga) — резонансный художник, стремящийся привнести в жизнь горожанина естественность, простоту и сентиментальность. Турбен (@turben1) искренними произведениями в стиле примитивизма напоминает о мелочах, которые способны сделать жизнь счастливее. Их творческими усилиями деревянные скульптуры стали яркими арт-объектами, созданными по принципу «устойчивого развития», то есть со вниманием к проблемам экологии и общества.